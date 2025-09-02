الرياضية: الشباب يتمم اتفاقه لضم براونهيل

أتم نادي الشباب السعودي اتفاقه مع الإنجليزي جوش برانهويل لضمه هذا الصيف.

ويعتبر براونهيل لاعبا حرا بعد نهاية تعاقده مع بيرنلي ورفض التجديد مع الفريق الصاعد هذا الموسم للدوري الإنجليزي.

وكشفت صحيفة الرياضية أن الشباب قد توصل لاتفاق نهائي لضم الإنجليزي جوش براونهيل لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

وأشار التقرير إلى أن براونهيل أصبح لاعبا بين صفوف الشباب بعد التوقيع الرسمي مع الفريق.

وكان براونهيل يفاضل بين عرضين بعد أن تلقى من الشباب السعودي وولفرهامبتون.

ويرغب الشباب السعودي في تدعيم خط الوسط بضم براونهيل في صفقة انتقال حر.

ولم يسبق للاعب الإنجليزي اللعب لأي فريق خارج إنجلتر إذ لعب لأندية بريستون وبرانسلي وبريستول وأخيرا بيرنلي.

وكان براونهيل من خريجي أكاديمية مانشستر يونايتد للشباب قبل أن يرحل في 2012.

ويبلغ براونهيل من العمر 29 عاما وتبلغ قيمته السوقية 14 مليون يورو.