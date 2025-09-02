الرياضية: الشباب يتمم اتفاقه لضم براونهيل

الثلاثاء، 02 سبتمبر 2025 - 21:38

كتب : FilGoal

جوش براونهيل - بيرنلي

أتم نادي الشباب السعودي اتفاقه مع الإنجليزي جوش برانهويل لضمه هذا الصيف.

ويعتبر براونهيل لاعبا حرا بعد نهاية تعاقده مع بيرنلي ورفض التجديد مع الفريق الصاعد هذا الموسم للدوري الإنجليزي.

وكشفت صحيفة الرياضية أن الشباب قد توصل لاتفاق نهائي لضم الإنجليزي جوش براونهيل لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

أخبار متعلقة:
كأس الخليج للشباب – منتخب مصر للناشئين يخسر ثاني مبارياته أمام العراق منتخب الشباب يعلن برنامج الاستعداد لكأس العالم في تشيلي مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول سبب عدم استدعاء ثنائي ليفربول وأرسنال لمنتخب الشباب "ثلاث مواجهات ودية وموعد السفر".. في الجول يكشف برنامج منتخب الشباب قبل كأس العالم

وأشار التقرير إلى أن براونهيل أصبح لاعبا بين صفوف الشباب بعد التوقيع الرسمي مع الفريق.

وكان براونهيل يفاضل بين عرضين بعد أن تلقى من الشباب السعودي وولفرهامبتون.

ويرغب الشباب السعودي في تدعيم خط الوسط بضم براونهيل في صفقة انتقال حر.

ولم يسبق للاعب الإنجليزي اللعب لأي فريق خارج إنجلتر إذ لعب لأندية بريستون وبرانسلي وبريستول وأخيرا بيرنلي.

وكان براونهيل من خريجي أكاديمية مانشستر يونايتد للشباب قبل أن يرحل في 2012.

ويبلغ براونهيل من العمر 29 عاما وتبلغ قيمته السوقية 14 مليون يورو.

الشباب بيرنلي
نرشح لكم
أبولا: النصر يخطط للتعاقد مع ديوجو كوستا كوكا سجل.. الاتفاق يفوز على الجبيل تحضيرا لمواجهة أهلي جدة الكاس: ميتروفيتش يتوصل لاتفاق مع أحد أندية الدوري القطري وكيل لودي: الرحيل عن الهلال؟ زمن العبودية انتهى الإصابة تبعد سالم الدوسري عن تدريبات المنتخب السعودي ماركا: انتقال لابورت إلى بلباو شبه مستحيل بسبب تصرف النصر صحيفة اليوم: الهلال يستقر على استمرار ماركوس ليوناردو تقرير: حمد الله يسعى لخوض تجربة جديدة وسط مفاوضات من الفتح
أخر الأخبار
أبولا: النصر يخطط للتعاقد مع ديوجو كوستا 51 دقيقة | سعودي في الجول
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: أمير عبد الحميد استأذن للتواجد بجهاز النحاس مع الأهلي 57 دقيقة | الدوري المصري
بعد تصريحات لاعب أستراليا.. اللجنة الأولمبية الدولية تصدر بيانا بشأن طلبات حظر إسرائيل ساعة | رياضات أخرى
بصفوف مكتملة.. منتخب مصر الثاني يواصل التحضير لـ تونس ساعة | منتخب مصر
وكيل حمزة علاء يكشف لـ في الجول مستجدات حصوله على رخصة العمل في البرتغال ساعة | المحترفون
وزير الرياضة: نريد الوصول لنهائي إفريقيا.. وصلاح مثل وميسي ورونالدو 2 ساعة | منتخب مصر
كوكا سجل.. الاتفاق يفوز على الجبيل تحضيرا لمواجهة أهلي جدة 2 ساعة | سعودي في الجول
زد يكشف كواليس الاتصالات مع الأهلي قبل انتقال وليد صلاح الدين 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 3 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 4 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو
/articles/512642/الرياضية-الشباب-يتمم-اتفاقه-لضم-براونهيل