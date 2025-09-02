خبر في الجول - إمام محمدين يستقيل من رئاسة قطاع ناشئين الاتحاد السكندري
الثلاثاء، 02 سبتمبر 2025 - 21:01
كتب : هاني العوضي
تقدم إمام محمدين باستقالته من رئاسة قطاع الناشئين بنادي الاتحاد السكندري.
إمام محمدين تولى منصب رئاسة قطاع الناشئين بالاتحاد كذلك منصب مدير قطاع الكرة.
وحسبما علم FilGoal.com فإن إمام محمدين تقدم باستقالته من رئاسة قطاع الناشئين بنادي الاتحاد.
ويتجه مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري لقبول استقالة إمام محمدين من رئاسة قطاع الناشئين.
وعُرف إمام محمدين بتولى قطاع ناشئين إنبي لسنوات طويلة ثم تولى مهمة قطاع ناشئين الاتحاد في 2021 ولمدة عامين وعاد لإنبي في يونيو 2023.
ثم تولى قطاع ناشئين مودرن فيوتشر في أبريل 2024، ثم عاد للعمل في الاتحاد السكندري بعد عام على رحيله.
يذكر أن محمد أحمد سلامة يتولى مهمة القائم بأعمال رئيس نادي الاتحاد بعد استقالة محمد مصيلحي.
