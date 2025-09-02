لامين يامال: أتمنى الفوز بدوري الأبطال والكرة الذهبية.. ولا أتأثر بالانتقادات

الثلاثاء، 02 سبتمبر 2025

يرى لامين يامال نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا أن نتائج فريقه في الدوري الإسباني حتى الآن منطقية بسبب عدم اللعب في ملعبه حتى الآن.

وقال لامين يامال عبر قناة Rtve الإسبانية: "هذا ما يعتقده الجميع، بعد التعادل تخرج متحفزًا، وفي النهاية عليك أن تفوز، لكنني لا أعتقد أن الأمر له علاقة [بالأنانية]. لقد جمعنا 7 نقاط من أصل 9 في ملاعب صعبة جدًا، وهذا ما لا يأخذه الناس في الاعتبار."

وأضاف "لم نلعب على أرضنا بعد، فقط خارج ملعبنا. لا أعتقد أن الأمر له علاقة بذلك، بل لأن المباراة لم تكن مباراتنا، لم نبدأ بنفس الحدة التي أنهينا بها اللقاء. هو محق أننا ارتكبنا الكثير من الأخطاء، لكن هذا يمكن أن يحدث. علينا أن نعود إلى أفضل مستوياتنا في أسرع وقت وأن نكون جاهزين للمباراة القادمة."

وتابع "أصعب شيء هو أن تفوز مجددًا بعد أن فزت بالفعل، لكننا فريق شاب لم يفز بالدوري أربع مرات متتالية. نريد دائمًا المزيد، لكن الدوري الإسباني طويل، وهو البطولة التي تحتاج فيها إلى أكبر قدر من الاستمرارية، ونحن واثقون من رغبتنا في الفوز به مجددًا."

وعن علاقته بزملائه قال "أنا على علاقة جيدة جدًا مع جافي، وأيضًا مع نيكو، وبالدي، وكاسادو، أعتقد أنني على علاقة طيبة مع كل اللاعبين الشباب وأتمتع بعلاقة ممتازة معهم."

وعن زميله فيرمين قال "نعم، تحدثت معه، لكنني قلت له في النهاية إنها مسيرته. أنا صغير جدًا لأقول لأحد ما عليه أن يفعل. المهم أن يستمتع ويكون سعيدًا حيثما كان، وأنا سعيد إذا كان هو سعيدًا. إنه بخير وسعيد كما كان دائمًا. في برشلونة، إذا قرر أحدهم الرحيل، فهذا قراره وحده. نحن مجموعة شابة ومترابطة بلا مشاكل بيننا، ونستمتع بوجودنا هنا، لذلك لا أعتقد أن أحدًا يريد الرحيل."

وأضاف "مزحنا معه وسألناه عن إنجلترا، لكنه قال لنا إنه يريد البقاء، وأنه سعيد هنا."

وعن طموحه قال "أريد الفوز بدوري الأبطال والكرة الذهبية. نعم، كلاهما حلم، لكن دوري الأبطال مع برشلونة سيكون أمرًا لا يُصدق. من الواضح أن كل اللاعبين يريدون الفوز بالكرة الذهبية، وأي شخص يقول العكس يكذب. أن تكون هناك في عمر 18 أمر مميز، وآمل أن يحدث ذلك."

وتحدث عن مثله الأعلى "نيمار وميسي. سأمنح كرة ذهبية لنيمار، أعتقد أنه يستحقها. نيمار الذي لعب مع برشلونة أو باريس كان سيحققها بالتأكيد الآن، كنت أتمنى أن يفوز بها. وبالطبع ميسي لأنه الأفضل في التاريخ."

وعن كأس العالم "لدينا فريق قادر على أن يصبح بطل العالم، لكن الأمر لا يعتمد فقط على أن تكون الأفضل، بل على الحدة والتركيز وعدم الاسترخاء. هذا ما سنحاول فعله. إنه حلم لكل المنتخبات المشاركة."

وعن أسلوبه "في النهاية، صناعة الأهداف تأتي طبيعيًا بالنسبة لي، ليست شيئًا أخطط له. إنها مرتبطة بأسلوبي في اللعب. صحيح أنني في السنوات الأخيرة ركزت أكثر على تسجيل الأهداف، لأنها الأهم في النهاية، وهذا ما يجب أن أطالب به نفسي. عندما أصل إلى مستوى معين، يجب أن أنتقل إلى مستوى آخر، وأعمل الآن على تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف، لكن دائمًا بعقلية مساعدة الفريق."

وبخصوص تسديد الركلات "في كرة القدم، الخبرة تجلب المسؤولية. مع مرور الوقت سأتحمل المزيد، مثل الركلات الحرة والجزاء، لكل شيء وقته. لست في عجلة، لكن لدي الثقة للقيام بذلك. عندما يمنحني الفريق الضوء الأخضر، سأكون جاهزًا."

وعن الانتقادات والحديث الخارجي: "الحقيقة أنها لا تؤثر علي. أدركت أن كل ما يحدث في حياتي سيكون محل حديث، وفي كثير من الأحيان يتم اختلاقه. لا أهتم كثيرًا بذلك. كما قلت يوم تجديد عقدي، لا أستمع إلا لدائرتي المقربة، لأنهم وحدهم يعرفون الحقيقة وما يهم. هذا أمر في صالحي يساعدني كثيرًا، فلن تسمع أبدًا أن لامين حزين أو سعيد بسبب ما قاله شخص ما. أنا أتبع طريقي وأحافظ على عقليتي، وهذا ما أوصلني إلى هنا."

وأتم تصريحاته "أنا ممتن جدًا، فقد كان من أكثر الأشخاص الذين دافعوا عني بالكلمات المناسبة، وأنا أتفق معه تمامًا. في النهاية، انتقاد الناس هو أسهل شيء. مؤخرًا، كان معظم الكلام عني يتعلق بما يحدث خارج الملعب، لكن الحقيقة أن الناس يتحدثون عني بسبب ما أقدمه داخله، لأنه لولا ذلك لما تحدث أحد عني. لن يتحدث أحد عن لاعب من ماتارو يحتفل بعيد ميلاده الثامن عشر أو عن حياته الشخصية. أنا هادئ جدًا، والذين يهمونني يعرفون من أكون. في النهاية، لويس، مدربي في المنتخب، يدافع عني وهذا ليس صدفة. سأظل ممتنًا له، وأتفق معه في كل ما قاله."

