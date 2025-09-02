ممر شرفي من لاعبي منتخب مصر لـ محمد صلاح

الثلاثاء، 02 سبتمبر 2025 - 20:28

كتب : FilGoal

محمد صلاح - منتخب مصر

حرص منتخب مصر على إقامة ممر شرفي لـ محمد صلاح قائد الفراعنة، وذلك بعد انضمامه لمعسكر المنتخب اليوم الثلاثاء.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر

وجاء الممر الشرفي بسبب فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للموسم الماضي 2024-2025.

وانتظر صلاح في معسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم.

ويخوض منتخب مصر مرانه في استاد السلام استعدادا لمباراة إثيوبيا المقرر لها يوم الجمعة المقبل.

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات: بوركينا فاسو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة، وبوركينا فاسو في الوصافة بـ11 نقطة، ويأتي منتخب سيراليون في المركز الثالث بـ8 نقاط.

ويأتي منتخب إثيوبيا في المركز الرابع برصيد 6 نقاط، ويستاوى معه منتخب غينيا بيساو في المركز الخامس برصيد 6 نقاط ايضا.

ويتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بنقطة واحدة.

محمد صلاح ليفربول منتخب مصر
