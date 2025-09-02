"راتبه 11 مليون يورو".. مصدر من الأهلي ينفي لـ في الجول وجود مفاوضات مع مورينيو

نفى مصدر من الأهلي التقارير المنتشرة بشأن مفاوضات النادي مع البرتغالي جوزيه مورينيو لخلافة خوسيه ريبيرو.

وكان الأهلي قد أعلن إقالة خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق عقب سلسلة من النتائج السيئة في بداية الدوري.

وكشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com "كيف سنتفاوض مع جوزيه مورينيو والمدرب البرتغالي يحصل على راتب سنوي يقارب من 11 مليون يورو".

واختتم المصدر تصريحاته "راتب المدرب البرتغالي بعيد تماما عن الميزانية المخصصة للتعاقد مع مدير فني".

وكان مورينيو قد تمت إقالته منذ أيام من تدريب فنربخشة التركي عقب الفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وألحق بيراميدز الهزيمة الأولى بالأهلي في الدوري المصري هذا الموسم، وفاز عليه بهدفين دون رد في الجولة الخامسة، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب السلام.

وتلقى الأهلي هزيمته الأولى في الدوري من أصل 4 مباريات، ليتوقف رصيده عند 5 نقاط ويتراجع للمركز الـ12 بجدول الترتيب.

وقاد ريبيرو الأهلي في 7 مباريات بين الدوري وكأس العالم للأندية، فاز في واحدة فقط، وخسر مرتين، وتعادل 4 مرات.

واستمر مع الفريق الأحمر لمدة 94 يوما.

وسجل الأهلي مع ريبيرو 10 أهداف، بينما تلقى الفريق 11 هدفا.