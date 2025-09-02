ماركا: انتقال لابورت إلى بلباو شبه مستحيل بسبب تصرف النصر

الثلاثاء، 02 سبتمبر 2025 - 19:52

كتب : FilGoal

إيمريك لابورت - النصر

تعقدت عملية انتقال إيمريك لابورت مدافع النصر إلى صفوف أتليتك بلباو.

وتوصل أتليتك بلباو إلى اتفاق مع النصر لضم لابورت في اللحظات الأخيرة قبل غلق باب الانتقالات.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن عملية انتقال إيمريك لابورت إلى أتليتك بلباو أصبحت شبه مستحيلة.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن نادي النصر لم يقدم الأوراق في الوقت المحدد، ومع إغلاق نظام TMS لا توجد طريقة لتسجيل اللاعب هذا الصيف.

وأضافت التقارير أن أتليتك بلباو يحاول حل المشكلة، لكن الحقيقة هي أن لابورت يواجه موقفا مشابها لما حدث مع ديفيد دي خيا في 2015.

وأن الصفقة قد تتأجل إلى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة إذا لم يتحرك الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لحل الأمر.

عقد لابورت مع النصر يمتد حتى صيف 2026، ويتقاضى اللاعب الإسباني 25 مليون يورو سنويا مع النادي السعودي.

وسبق للابورت اللعب بقميص بلباوة لمدة 6 مواسم منذ 2012 وحتى 2018.

وانضم لابورت للنصر في 2023 قادما من مانشستر سيتي.

وشارك المدافع الإسباني في 69 مباراة بقميص النصر وسجل 9 أهداف وصنع آخر.

وفتح تعاقد النصر مع مواطنه إنييجو مارتينيز الباب لرحيل لابورت إلى فريقه القديم من جديد.

ويشارك بلباو خلال الموسم الحالي في دوري أبطال أوروبا.

وأصبح لابورت ثالث صفقات بلباو خلال فترة الانتقالات بعد التعاقد مع روبيرت نافارو في صفقة انتقال حر والتعاقد مع خيسوس أريسو من أوساسونا.

