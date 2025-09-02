صحيفة اليوم: الهلال يستقر على استمرار ماركوس ليوناردو

الثلاثاء، 02 سبتمبر 2025 - 19:47

كتب : FilGoal

ماركوس ليوناردو لاعب الهلال السعودي

اتخذت إدارة الهلال قرارها بشأن ماركوس ليوناردو لاعب الفريق في ظل ارتباط اسمه بالرحيل عقب الخروج من القائمة المحلية.

وكان قد ارتبط اسم ماركوس ليوناردو بكل من فلامنجو وساوباولو البرازيليين.

وكشفت صحيفة اليوم السعودية عن قرار نادي الهلال بعدم رحيل ماركوس ليوناردو واستمراره مع الفريق في الموسم المقبل.

ويأتي ذلك بناء على رغبة من سيموني إنزاجي المدير الفني للفريق.

ويعتبر ماركوس ليوناردو خيارا هاما بالنسبة لإنزاجي وفقا للتقرير ولذلك أبلغ إدارة الأهلي برغبته في استمراره وعدم رحيله.

وكان ليوناردو قد خرج من قائمة الفريق المحلية بسبب تجاوز السن القانوني خلال الفترة الأخيرة.

واستهل الهلال مشواره بالدوري السعودي بالفوز على الرياض بهدفين دون مقابل في الجولة الافتتاحية.

ويستضيف الهلال فريق القادسية في الجولة الثانية يوم 13 سبتمبر المقبل.

