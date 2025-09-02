تقرير: حمد الله يسعى لخوض تجربة جديدة وسط مفاوضات من الفتح

الثلاثاء، 02 سبتمبر 2025 - 19:39

كتب : FilGoal

عبد الرزاق حمد الله - الشباب

يسعى عبد الرزاق حمد الله مهاجم الشباب السعودي لخوض تجربة احتراف جديدة.

وكشف موقع راديو مارس المغربي أن اللاعب يفكر بجدية في الانتقال لتجربة جديدة تضمن له الاستمرار في المنافسة.

وأشار التقرير إلى أن حمد الله قد خرج من خطط الإسباني إلجواسيل المدير الفني لفريق الشباب.

ودخل نادي الفتح في مفاوضات متقدمة مع الشباب السعودي للتعاقد مع حمد الله هذا الصيف.

وكان حمد الله قد ساهم في 28 هدفا الموسم الماضي مع الشباب في 30 مباراة خاضهم بشكل أساسي.

ونجح المهاجم المغربي في تسجيل 24 هدفا وصناعة 4 آخرين.

وانضم عبد الرزاق حمد الله إلى الشباب في صيف العام الماضي قادما من اتحاد جدة.

فيما لعب حمد الله لمدة 15 دقيقة فقط خلال مواجهة الهلال أمام فلومينينسي البرازيلي في دور الـ8 من كأس العالم للأندية.

وودع الهلال المسابقة من ربع النهائي بعد الخسارة 2-1 على يد فلومينينسي.

وارتبط اسم حمد الله خلال الصيف الجاري بالانتقال للاتفاق السعودي وكذلك العين الإماراتي، لكن أتم الاتفاق تعاقده مع أحمد حسن كوكا في النهاية.

حمد الله الفتح الشباب
