أكانجي: أتمنى الفوز بدوري أبطال أوروبا مع إنتر هذه المرة

يحلم المدافع السويسري مانويل أكانجي بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مع إنتر هذا الموسم.

وانتقل أكانجي إلى إنتر خلال هذا الصيف قادما من مانشستر سيتي.

وقال أكانجي عبر قناة إنتر: "إنتر هو أكبر ناد إيطالي وأحد أكبر الأندية في العالم بالسنوات الأخيرة،".

وأضاف " لقد كان من السهل علي أن أتخذ هذه الخطوة، أريد تحقيق الانتصارات وبالفوز بالألقاب".

وأتم "لقد ظهر إنتر في نهائي النسخة الماضية من دوري الأبطال، وأتمنى أن يخوض النهائي مرة أخرى وينتصر في هذه المرة".

وانضم أكانجي إلى إنتر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع إلزامية الشراء بشرط تحقيق شروط محددة.

وفقا للتقارير فإن الشروط هي خوض 50% من المباريات مع إنتر أو تحقيق الفريق لقب الدوري الإيطالي وبذلك تتحول الإعارة إلى إلزامية الشراء.

وكان أكانجي قد انضم إلى مانشستر سيتي في 2022 قادما من بوروسيا دورتموند.

وخلال 3 مواسم برفقة مانشستر سيتي لعب أكانجي 136 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع 3 آخرين.

السويسري صاحب الـ 30 عاما توج بسبعة ألقاب برفقة مانشستر سيتي، بواقع الدوري الإنجليزي مرتين ودوري أبطال أوروبا مرة وكأس السوبر الإسباني مرة وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة وكأس المجتمع الإنجليزي مرة وكأس العالم للأندية مرة.

وتعاقد إنتر خلال فترة الانتقالات الصيفية مع كل من بيتر سوسيتش وأندي ضيوف ولويس هينريكي وأنجي يوان بوني.

وفاز إنتر في أول مباراة بالدوري الإيطالي قبل أن يخسر المباراة الثانية ضد أودينيزي.