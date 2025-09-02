علاء عبد العال يوضح تصريحات بشأن حاجة الأهلي لمدرب أكبر من ريبيرو

الثلاثاء، 02 سبتمبر 2025 - 19:07

كتب : FilGoal

علاء عبد العال - المدير الفني فريق غزل المحلة

أوضح علاء عبد العال المدير الفني لفريق غزل المحلة تصريحاته بشأن خوسيه ريبيرو المدير الفني السابق لفريق الأهلي.

وكان علاء عبد العال قد صرح بأن الأهلي يحتاج لمدير فني أكبر من خوسيه ريبيرو.

وكشف علاء عبد العال عبر إذاعة أون سبورت: "لم يتم سماع تصريحات بشكل كامل بشأن خوسيه ريبيرو، وما قلته أنني كمدير فني منافس شعرت بالراحة بعد خروج بن رمضان وبنشرقي".

وواصل "عندما تم سؤالي عن رؤيتي بخصوص ريبيرو تحدثت كلاعب سابق مع الأهلي أن الفريق يحتاج مدرب أكبر".

واختتم عبد العال تصريحاته "لم أهاجم ريبيرو أو أقلل منه لكن كنت أتحدث من وجهة نظري بتحليلي للموقف ليس أكثر".

وكان الأهلي قد أعلن إقالة خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق عقب سلسلة من النتائج السيئة في بداية الدوري.

وألحق بيراميدز الهزيمة الأولى بالأهلي في الدوري المصري هذا الموسم، وفاز عليه بهدفين دون رد في الجولة الخامسة، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب السلام.

وتلقى الأهلي هزيمته الأولى في الدوري من أصل 4 مباريات، ليتوقف رصيده عند 5 نقاط ويتراجع للمركز الـ12 بجدول الترتيب.

وقاد ريبيرو الأهلي في 7 مباريات بين الدوري وكأس العالم للأندية، فاز في واحدة فقط، وخسر مرتين، وتعادل 4 مرات.

واستمر مع الفريق الأحمر لمدة 94 يوما.

وسجل الأهلي مع ريبيرو 10 أهداف، بينما تلقى الفريق 11 هدفا.

