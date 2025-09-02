دي لا فوينتي: نحن هنا لمساعدة يامال.. وعليه الاجتهاد للحفاظ على موهبته

أشاد لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا بقدرات لاعب برشلونة لامين يامال، مؤكدا على أنه يدعمه ويحاول الحفاظ عليه.

وقال لا فوينتي في تصريحات عبر موقع فيفا: "علينا أن نقدر لاعبا شابا بدأ مسيرته مع المنتخب الوطني في سن السادسة عشر من عمره، إنه يتعرض لضغط إعلامي هائل وعليه أن يبذل جهدا كبيرا لمواكبة هذه المتطلبات".

وأضاف "يجب أن يكون قدوة داخل وخارج الملعب، إنه ينضج وعلينا مساعدته لأنه لا يزال صغيرا جدا".

وواصل "إنه ناضج بشكل لا يصدق بالنسبة لشاب في الـ18 من عمره، لكنه يحتاج إلى مواصلة النمو والنضج وهذا أمر طبيعي، نحن هنا لمساعدته كلاعب كرة قدم يتمتع بموهبة فطرية استثنائية".

وأتم تصريحاته "يامال يعرف جيدا أنه إن لم يدعم موهبته بالتضحية والجهد فلن يتمكن من التطور، وهو يفعل ذلك ويبذل جهدا كبيرا كل يوم، إنه ذكي للغاية ويستوعب الأفكار بسرعة".

ويتواجد حاليا لامين يامال في معسكر منتخب إسبانيا استعدادا لمواجهتي بلغاريا وتركيا في تصفيات كأس العالم.

وكان يامال واحدا ضمن قائمة منتخب إسبانيا الفائز بلقب بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 الماضية في ألمانيا.

