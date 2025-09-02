أوبيندا: لم أستطع النوم بعدما سمعت عن عرض يوفنتوس

أعرب لويس أوبيندا عن حماسه الشديد لخوض تجربة اللعب مع يوفنتوس الإيطالي.

وأعلن يوفنتوس ضم أوبيندا قادما من لايبزج الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال لويس أوبيندا لاعب يوفنتوس في تصريحات نقلتها لا جازيتا ديلو سبورت: "عندما سمعت عن إمكانية انتقالي إلى يوفنتوس، لم أتمكن من النوم".

وأضاف "ليس لدي أي شك في اختياري ولا أستطيع الانتظار للعب. نقاط قوتي هي السرعة والقوة، وأريد استغلالها لصالح الفريق".

وأتم"أعلم أن الدوري الإيطالي ليس سهلا ويضم فرق ممتازة ودفاعات قوية، لكنني متشوق لخوض مباراتي الأولى بهذا القميص".

وبحسب التقارير الإخبارية فإن يوفنتوس استعار أوبيندا مقابل 3 ملايين يورو مع إلزامية الشراء مقابل 40 مليون يورو.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 25 عاما مع لايبزيج خلال الموسم الجاري 3 مباريات دون التسجيل أو الصناعة.

وشارك المهاجم البلجيكي في 45 مباراة في الموسم الماضي رفقة لايبزج وسجل 13 هدفا وصنع 11 آخرين.

وإجمالا لعب أوبيندا المغربي الأصل 93 مباراة وسجل 41 هدفا وصنع 18 آخرين.