تقرير: موجة غضب من جماهير فياريال بعد التعاقد مع مهاجم إسرائيلي

الثلاثاء، 02 سبتمبر 2025 - 18:32

يتعرض نادي فياريال لموجة غضب عارمة من مشجعيه بسبب التعاقد مع مونور سولومون المهاجم الإسرائيلي.

وكان فياريال قد أعلن تعاقده مع مهاجم توتنهام في ختام فترة الانتقالات مساء أمس الإثنين.

وانضم المهاجم الإسرائيلي على سبيل الإعارة بعدما لعب الموسم الماضي مع ليدز يونايتد على سبيل الإعارة.

وكشفت وكالة أسوشيتد برس أن نادي فياريال يواجه موجة غضب عارمة من متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي ذلك بسبب غضبهم من التعاقد مع لاعب يدعم الحرب على غزة بشكل علني.

ويرى مشجعو فياريال أن المهاجم الإسرائيلي يدعم عمليات الإبادة

ويحتل فياريال المركز الثالث عقب مرور ثلاث جولات من الدوري الإسباني.

وجمع فياريال 7 نقاط من انتصارين أمام ريال أوفييدو وجيرونا وتعادل أمام سيلتا فيجو.

ويحل فياريال ضيفا على أتلتيكو مدريد في المباراة المقبلة بالجولة الرابعة من الدوري الإسباني يوم 13 سبتمبر.

