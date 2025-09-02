أغلى 10 صفقات صيفية في أوروبا.. ليفربول يسيطير واكتساح لأندية إنجلترا

الثلاثاء، 02 سبتمبر 2025 - 18:14

كتب : FilGoal

أغلى 10 صفقات في الصيف

سيطرت أندية الدوري الإنجليزي على قائمة أغلى الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية التي انتهت قبل ساعات في أوروبا.

ألكسندر إيزاك

النادي : ليفربول

ليفربول

وشهدت أغلى الصفقات الصيفية سيطرة لنادي ليفربول الإنجليزي الذي يمتلك 3 صفقات في قائمة أغلى 10 صفقات، كما يمتلك صفقة بيع في القائمة ذاتها.

وتضم القائمة 8 صفقات لأندية إنجليزية، بالإضافة إلى صفقة لنادي جالاتاسراي التركي، وأخرى لبايرن ميونيخ الألماني.

وإليكم قائمة أغلى 10 صفقات تمت في فترة الانتقالات الصيفية الأوروبية:

1- ألكسندر إيزاك – من نيوكاسل يونايتد إلى ليفربول مقابل 125 مليون جنيه إسترليني + 5 ملايين إضافات

2- فلوريان فيرتز – من باير ليفركوزن إلى ليفربول مقابل 116 مليون جنيه إسترليني

3- هوجو إيكيتيكي – من آينتراخت فرانكفورت إلى ليفربول مقابل 79 مليون جنيه إسترليني (69 مليون + 10 ملايين إضافات)

4- بنجامين سيسكو – من لايبزج إلى مانشستر يونايتد مقابل 85 مليون جنيه إسترليني (71.5 قيمة الصفقة + 13.5 مليون إضافات)

5- بريان مبيومو – من برينتفورد إلى مانشستر يونايتد مقابل 70 مليون جنيه إسترليني

6- نيك فولتيمادي – من شتوتجارت إلى نيوكاسل يونايتد مقابل 69 مليون جنيه إسترليني

7- إيبرتشي إيزي – من كريستال بالاس إلى أرسنال مقابل 67.5 مليون جنيه إسترليني (60 مليون قيمة الصفقة + 7.5 مليون إضافات)

8- لويس دياز – من ليفربول إلى بايرن ميونيخ مقابل 65.5 مليون جنيه إسترليني

9- فيكتور أوسيمين – من نابولي إلى جلاتاسراي مقابل 64.8 مليون جنيه إسرتليني

10- ماتيوس كونيا – من ولفرهامبتون إلى مانستر يونايتد مقابل 62.5 مليون جنيه إسترليني

ليفربول ألكسندر إيزاك الدوري الإنجليزي أغلى صفقات في أوروبا
