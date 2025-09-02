أغلى 10 صفقات صيفية في أوروبا.. ليفربول يسيطير واكتساح لأندية إنجلترا

سيطرت أندية الدوري الإنجليزي على قائمة أغلى الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية التي انتهت قبل ساعات في أوروبا.

ألكسندر إيزاك النادي : ليفربول ليفربول

وشهدت أغلى الصفقات الصيفية سيطرة لنادي ليفربول الإنجليزي الذي يمتلك 3 صفقات في قائمة أغلى 10 صفقات، كما يمتلك صفقة بيع في القائمة ذاتها.

وتضم القائمة 8 صفقات لأندية إنجليزية، بالإضافة إلى صفقة لنادي جالاتاسراي التركي، وأخرى لبايرن ميونيخ الألماني.

وإليكم قائمة أغلى 10 صفقات تمت في فترة الانتقالات الصيفية الأوروبية:

1- ألكسندر إيزاك – من نيوكاسل يونايتد إلى ليفربول مقابل 125 مليون جنيه إسترليني + 5 ملايين إضافات

2- فلوريان فيرتز – من باير ليفركوزن إلى ليفربول مقابل 116 مليون جنيه إسترليني

3- هوجو إيكيتيكي – من آينتراخت فرانكفورت إلى ليفربول مقابل 79 مليون جنيه إسترليني (69 مليون + 10 ملايين إضافات)

4- بنجامين سيسكو – من لايبزج إلى مانشستر يونايتد مقابل 85 مليون جنيه إسترليني (71.5 قيمة الصفقة + 13.5 مليون إضافات)

5- بريان مبيومو – من برينتفورد إلى مانشستر يونايتد مقابل 70 مليون جنيه إسترليني

6- نيك فولتيمادي – من شتوتجارت إلى نيوكاسل يونايتد مقابل 69 مليون جنيه إسترليني

7- إيبرتشي إيزي – من كريستال بالاس إلى أرسنال مقابل 67.5 مليون جنيه إسترليني (60 مليون قيمة الصفقة + 7.5 مليون إضافات)

8- لويس دياز – من ليفربول إلى بايرن ميونيخ مقابل 65.5 مليون جنيه إسترليني

9- فيكتور أوسيمين – من نابولي إلى جلاتاسراي مقابل 64.8 مليون جنيه إسرتليني

10- ماتيوس كونيا – من ولفرهامبتون إلى مانستر يونايتد مقابل 62.5 مليون جنيه إسترليني