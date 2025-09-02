تقرير: لاعب الوحدة الإماراتي يرفض الانضمام لمنتخب تونس الثاني في مواجهتي مصر

الثلاثاء، 02 سبتمبر 2025 - 18:04

كتب : FilGoal

منتخب تونس

رفض لؤي الترايعي لاعب الوحدة الإماراتي الانضمام لمنتخب تونس الثاني لخوض مواجهتي نظيره المصري.

ويحل منتخب تونس الثاني ضيفا على نظيره المصري وديا تحضيرا لكأس العرب.

وبحسب صحيفة البيان الإماراتية، فإن لؤي الترايعي لاعب الوحدة الإماراتي رفض الانضمام لمنتخب تونس الثاني لخوض مواجهتي نظيره المصري.

أخبار متعلقة:
كما كشف في الجول.. طولان يعلن قائمة منتخب مصر الثاني لمواجهتي تونس بتواجد النني.. في الجول يكشف قائمة منتخب مصر الثاني لمواجهتي تونس لمواجهة منتخب مصر الثاني.. الصحراوي والشعلالي على رأس قائمة منتخب تونس بقيادة حلمي طولان.. منتخب مصر الثاني يواجه تونس مرتين في سبتمبر لأجل كأس العرب

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن اللاعب لم يكسف عن أسباب اتخاذه القرار، خاصة أن كان أحد هناصر منتخب تونس للشباب قبل انتقاله للوحدة الإماراتي هذا الصيف.

الترايعي صاحب الـ20 عاما بدأ مسيرته مع الاتحاد المنستيري التونسي الذي لعب معه 40 مباراة وسجل هدفين وصنع مثلهما، قبل أن ينتقل إلى الوحدة الإماراتي هذا الصيف.

Image

ويشارك منتخب مصر الثاني في كأس العرب والتي ستقام في قطر.

وتستضيف قطر بطولة كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

ويلعب منتخب تونس الثاني ضد نظيره المصري يومي 6 و9 سبتمبر 2025.

وسيخوض المنتخب التونسي هذه المرحلة تحت إشراف عيد الحي بن سلطان وأيمن البلبولي، على أن يكون الطرابلسي حاضرا على مقاعد البدلاء لقيادة نسور قرطاج خلال البطولة.

منتخب تونس الثاني منتخب مصر الثاني كأس العرب
نرشح لكم
وزير الرياضة: نريد الوصول لنهائي إفريقيا.. وصلاح مثل وميسي ورونالدو ممر شرفي من لاعبي منتخب مصر لـ محمد صلاح خبر في الجول - صلاح ومرموش ينضمان لمعسكر منتخب مصر الحضري: لا يوجد منتخب أول وثاني لمصر.. وننتظر دعم جمهور الإسماعيلية أحمد حسن: هدفنا أن يظهر منتخب مصر بصورة جيدة في كأس العرب وينافس على البطولة مصدر من المنتخب لـ في الجول: مروان عطية جاهز للمشاركة أمام بوركينا منتخب الشباب يعلن برنامج الاستعداد لكأس العالم في تشيلي كأس الخليج للشباب – منتخب مصر للناشئين يخسر ثاني مبارياته أمام العراق
أخر الأخبار
وزير الرياضة: نريد الوصول لنهائي إفريقيا.. وصلاح مثل وميسي ورونالدو 4 دقيقة | منتخب مصر
كوكا سجل.. الاتفاق يفوز على الجبيل تحضيرا لمواجهة أهلي جدة 25 دقيقة | سعودي في الجول
زد يكشف كواليس الاتصالات مع الأهلي قبل انتقال وليد صلاح الدين 30 دقيقة | الدوري المصري
دوري المحترفين - عمرو الدسوقي مدير للكرة بنادي السكة الحديد مودرن 31 دقيقة | القسم الثاني
وليد صلاح الدين: أشكر زد.. ولا خوف على الأهلي 41 دقيقة | الدوري المصري
البرازيلي ويسلي على بعد خطوة من الريان القطري 54 دقيقة | الوطن العربي
باسم مرسي: لم أعتزل.. ووقعت مع أحد أندية الدوري الليبي ساعة | الكرة المصرية
الكاس: ميتروفيتش يتوصل لاتفاق مع أحد أندية الدوري القطري ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 3 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 4 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو
/articles/512624/تقرير-لاعب-الوحدة-الإماراتي-يرفض-الانضمام-لمنتخب-تونس-الثاني-في-مواجهتي-مصر