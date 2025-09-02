تقرير: لاعب الوحدة الإماراتي يرفض الانضمام لمنتخب تونس الثاني في مواجهتي مصر

رفض لؤي الترايعي لاعب الوحدة الإماراتي الانضمام لمنتخب تونس الثاني لخوض مواجهتي نظيره المصري.

ويحل منتخب تونس الثاني ضيفا على نظيره المصري وديا تحضيرا لكأس العرب.

وبحسب صحيفة البيان الإماراتية، فإن لؤي الترايعي لاعب الوحدة الإماراتي رفض الانضمام لمنتخب تونس الثاني لخوض مواجهتي نظيره المصري.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن اللاعب لم يكسف عن أسباب اتخاذه القرار، خاصة أن كان أحد هناصر منتخب تونس للشباب قبل انتقاله للوحدة الإماراتي هذا الصيف.

الترايعي صاحب الـ20 عاما بدأ مسيرته مع الاتحاد المنستيري التونسي الذي لعب معه 40 مباراة وسجل هدفين وصنع مثلهما، قبل أن ينتقل إلى الوحدة الإماراتي هذا الصيف.

ويشارك منتخب مصر الثاني في كأس العرب والتي ستقام في قطر.

وتستضيف قطر بطولة كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

ويلعب منتخب تونس الثاني ضد نظيره المصري يومي 6 و9 سبتمبر 2025.

وسيخوض المنتخب التونسي هذه المرحلة تحت إشراف عيد الحي بن سلطان وأيمن البلبولي، على أن يكون الطرابلسي حاضرا على مقاعد البدلاء لقيادة نسور قرطاج خلال البطولة.