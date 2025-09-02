اسكواش - الأهرامات تستضيف أولى بطولات الموسم الدولي بمشاركة 152 لاعبا ولاعبة

تعود منافسات بطولة مصر الدولية لرجال وسيدات للاسكواش لإقامتها أمام الأهرامات بالموسم الجديد.

ويشارك في البطولة 152 لاعبا ولاعبة من 29 دولة يتنافسون على لقب أولى بطولات الموسم الجديد بإجمالي جوائز مالية تقدر بـ 732 ألف دولار بالتساوي بين الرجال والسيدات.

وتحتضن الأهرامات منافسات البطولة خلال الفترة من 12 إلى 19 سبتمبر المقبل.

بينما الأدوار التمهيدية ستقام على ملاعب نادي O west بمدينة 6 أكتوبر خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر.

وبذلك تعود منافسات البطولة إلى الأهرامات مجددا بعد غياب في العامين الماضيين.

وتقام البطولة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة والآثار.

وتعتبر بطولة مصر الدولية هي أولى بطولات المستوى الماسي لموسم 2025 - 2026.

وتعتبر الأهرامات أحد أبرز معالم رياضة الاسكواش منذ استضافة النسخة الأولى في 1996.

