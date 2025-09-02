اسكواش - الأهرامات تستضيف أولى بطولات الموسم الدولي بمشاركة 152 لاعبا ولاعبة

الثلاثاء، 02 سبتمبر 2025 - 18:03

كتب : محمد سمير

الأهرامات - اسكواش

تعود منافسات بطولة مصر الدولية لرجال وسيدات للاسكواش لإقامتها أمام الأهرامات بالموسم الجديد.

ويشارك في البطولة 152 لاعبا ولاعبة من 29 دولة يتنافسون على لقب أولى بطولات الموسم الجديد بإجمالي جوائز مالية تقدر بـ 732 ألف دولار بالتساوي بين الرجال والسيدات.

وتحتضن الأهرامات منافسات البطولة خلال الفترة من 12 إلى 19 سبتمبر المقبل.

أخبار متعلقة:
اسكواش - من أجل أولمبياد 2028.. سبورتنج يجدد تعاقده مع نور الشربيني اسكواش - على حساب أمريكا.. منتخب مصر بطلا لكأس العالم للناشئين للمرة الثامنة اسكواش - منتخب مصر بطلا لكأس العالم للناشئات للمرة العاشرة على التوالي اسكواش - دون خسارة أي مباراة.. مصر إلى نهائي بطولة العالم للناشئات

بينما الأدوار التمهيدية ستقام على ملاعب نادي O west بمدينة 6 أكتوبر خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر.

وبذلك تعود منافسات البطولة إلى الأهرامات مجددا بعد غياب في العامين الماضيين.

وتقام البطولة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة والآثار.

وتعتبر بطولة مصر الدولية هي أولى بطولات المستوى الماسي لموسم 2025 - 2026.

وتعتبر الأهرامات أحد أبرز معالم رياضة الاسكواش منذ استضافة النسخة الأولى في 1996.

وتنطلق الأدوار التمهيدية خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر المقبل.

اسكواش بطولة الأهرامات مصر الدولية
نرشح لكم
بعد تصريحات لاعب أستراليا.. اللجنة الأولمبية الدولية تصدر بيانا بشأن طلبات حظر إسرائيل خبر في الجول - إيهاب أمين يوقع تجديد تعاقده مع فريق سلة الأهلي "بشأن الاعتماد على المحترفين فقط".. اتحاد اليد ينفي تصريحات باسكوال بخصوص قائمة منتخب مصر كرة يد – الزمالك يضم الحارس عمرو عبد السلام لتعويض رحيل كريم هنداوي كرة يد - برميات الترجيح.. الدرع يتوج بلقب السوبر الإسباني البرتغالي مع برشلونة كرة طائرة - منتخب الشباب يختتم بطولة العالم في المركز الثالث عشر كرة سلة – وائل بدر مدربا للوحدة السوري سلة - مدرب الاتحاد يكشف لـ في الجول أسباب الاعتذار عن عدم المشاركة في البطولة العربية
أخر الأخبار
أبولا: النصر يخطط للتعاقد مع ديوجو كوستا 9 ساعة | سعودي في الجول
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: أمير عبد الحميد استأذن للتواجد بجهاز النحاس مع الأهلي 9 ساعة | الدوري المصري
بعد تصريحات لاعب أستراليا.. اللجنة الأولمبية الدولية تصدر بيانا بشأن طلبات حظر إسرائيل 9 ساعة | رياضات أخرى
بصفوف مكتملة.. منتخب مصر الثاني يواصل التحضير لـ تونس 9 ساعة | منتخب مصر
وكيل حمزة علاء يكشف لـ في الجول مستجدات حصوله على رخصة العمل في البرتغال 9 ساعة | المحترفون
وزير الرياضة: نريد الوصول لنهائي إفريقيا.. وصلاح مثل وميسي ورونالدو 10 ساعة | منتخب مصر
كوكا سجل.. الاتفاق يفوز على الجبيل تحضيرا لمواجهة أهلي جدة 10 ساعة | سعودي في الجول
زد يكشف كواليس الاتصالات مع الأهلي قبل انتقال وليد صلاح الدين 10 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 3 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 4 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو
/articles/512623/اسكواش-الأهرامات-تستضيف-أولى-بطولات-الموسم-الدولي-بمشاركة-152-لاعبا-ولاعبة