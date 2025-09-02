"العودة أمام الأهلي".. الكشف عن غيابات الونش مع الزمالك بعد عقوبة الإيقاف

الثلاثاء، 02 سبتمبر 2025 - 17:50

كتب : FilGoal

الزمالك - الأهلي - الونش

أعلنت رابطة الأندية المصرية عقوبات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري.

وشهدت العقوبات إيقاف محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك لمدة 3 مباريات بسبب الحصول على بطاقة حمراء عقب الاعتداء على لاعب وادي دجلة دون كرة.

وبذلك يعود محمود الونش للمشاركة في مباريات الدوري من جديد بداية من القمة أمام الأهلي يوم 29 سبتمبر الجاري في الجولة التاسعة.

أخبار متعلقة:
النابي لـ في الجول: تمنيت ضم زيزو من الزمالك.. وريبيرو احتاج للوقت ولكن كرة يد – الزمالك يضم الحارس عمرو عبد السلام لتعويض رحيل كريم هنداوي لاعب دجلة لـ في الجول: حزين على ضياع فرصة هدف رائع أمام الزمالك الشيخ يكشف لـ في الجول ما دار مع فيريرا عقب الفوز على الزمالك

ويكشف لكم FilGoal.com غيابات الونش عن المباريات المقبلة:

الزمالك × المصري - 13 سبتمبر - الجولة السادسة

الإسماعيلي × الزمالك - 18 سبتمبر - الجولة السابعة

الزمالك × الجونة - 23 سبتمبر - الجولة الثامنة

العودة في مواجهة الأهلي بالجولة التاسعة يوم 29 سبتمبر

وخاض الونش خمس مباريات مع الزمالك هذا الموسم في الدوري.

وساهم مدافع الزمالك في الحفاظ على نظافة شباك الفريق في ثلاث مباريات منهم.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط متفوقا على مودرن سبورت بفارق الأهداف.

بينما ينفرد المصري بصدارة الترتيب برصيد 11 نقطة.

الدوري المصري الزمالك الونش الأهلي
نرشح لكم
وليد صلاح الدين: أشكر زد.. ولا خوف على الأهلي باسم مرسي: لم أعتزل.. ووقعت مع أحد أندية الدوري الليبي الدوري المصري – غياب بيراميدز وقمة الصدارة.. تعرف على مباريات الجولة السادسة الأهلي يعلن تعيين وليد صلاح الدين مديرا للكرة.. والنحاس قائم بأعمال المدير الفني خبر في الجول - إمام محمدين يستقيل من رئاسة قطاع ناشئين الاتحاد السكندري اكتمال صفوف منتخب المغرب بعد انضمام أشرف داري "راتبه 11 مليون يورو".. مصدر من الأهلي ينفي لـ في الجول وجود مفاوضات مع مورينيو علاء عبد العال يوضح تصريحات بشأن حاجة الأهلي لمدرب أكبر من ريبيرو
أخر الأخبار
وليد صلاح الدين: أشكر زد.. ولا خوف على الأهلي 5 دقيقة | الدوري المصري
البرازيلي ويسلي على بعد خطوة من الريان القطري 18 دقيقة | الوطن العربي
باسم مرسي: لم أعتزل.. ووقعت مع أحد أندية الدوري الليبي 26 دقيقة | الكرة المصرية
الكاس: ميتروفيتش يتوصل لاتفاق مع أحد أندية الدوري القطري 27 دقيقة | سعودي في الجول
وكيل لودي: الرحيل عن الهلال؟ زمن العبودية انتهى 41 دقيقة | سعودي في الجول
الدوري المصري – غياب بيراميدز وقمة الصدارة.. تعرف على مباريات الجولة السادسة 55 دقيقة | الدوري المصري
الإصابة تبعد سالم الدوسري عن تدريبات المنتخب السعودي ساعة | سعودي في الجول
خبر في الجول - إيهاب أمين يوقع تجديد تعاقده مع فريق سلة الأهلي ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 3 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 4 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو
/articles/512622/العودة-أمام-الأهلي-الكشف-عن-غيابات-الونش-مع-الزمالك-بعد-عقوبة-الإيقاف