"العودة أمام الأهلي".. الكشف عن غيابات الونش مع الزمالك بعد عقوبة الإيقاف

أعلنت رابطة الأندية المصرية عقوبات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري.

وشهدت العقوبات إيقاف محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك لمدة 3 مباريات بسبب الحصول على بطاقة حمراء عقب الاعتداء على لاعب وادي دجلة دون كرة.

وبذلك يعود محمود الونش للمشاركة في مباريات الدوري من جديد بداية من القمة أمام الأهلي يوم 29 سبتمبر الجاري في الجولة التاسعة.

ويكشف لكم FilGoal.com غيابات الونش عن المباريات المقبلة:

الزمالك × المصري - 13 سبتمبر - الجولة السادسة

الإسماعيلي × الزمالك - 18 سبتمبر - الجولة السابعة

الزمالك × الجونة - 23 سبتمبر - الجولة الثامنة

العودة في مواجهة الأهلي بالجولة التاسعة يوم 29 سبتمبر

وخاض الونش خمس مباريات مع الزمالك هذا الموسم في الدوري.

وساهم مدافع الزمالك في الحفاظ على نظافة شباك الفريق في ثلاث مباريات منهم.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط متفوقا على مودرن سبورت بفارق الأهداف.

بينما ينفرد المصري بصدارة الترتيب برصيد 11 نقطة.