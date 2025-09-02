"بشأن الاعتماد على المحترفين فقط".. اتحاد اليد ينفي تصريحات باسكوال بخصوص قائمة منتخب مصر

نفى الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة خالد فتحي عبر المركز الإعلامي للاتحاد التصريحات المنسوبة للإسباني خافيير باسكوال.

وكانت قد نُسبت تصريحات للمدرب الإسباني بشأن رفضه ضم أي لاعب من الدوري المصري لقائمة المنتخب والاعتماد على اللاعبين المحترفين فقط.

وجاء بيان الاتحاد المصري لكرة اليد كالآتي:

"ينفى اتحاد كرة اليد المصري برئاسة خالد فتحي التصريحات المنسوبة لمدربه الإسباني باسكوال المدير الفني لمنتخب مصر والتي تم تداولها عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أشارت إلى اعتماده على المحترفين فقط وعدم ضمه لاي لاعب من الدوري المحلي".

"ويؤكد الاتحاد المصري أن المدرب الإسباني لم يدل بأي تصريحات في هذا الإطار خلال المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه الاتحاد عن توليه المسؤولية".

"ويشير الاتحاد إلى احترامه الشديد لكافة الوسائل الإعلامية الداعمة بقوة لمسيرة نجاحات كرة اليد المصرية، ولذلك يحرص على تقديم المعلومات بكل شفافية من خلال قنواته الرسمية، وبخلاف ذلك لا يعتد بأي أخبار أو تصريحات متداولة عبر مصادر غير رسمية".

ويبدأ منتخب مصر الأول لكرة اليد الاستعداد لمنافسات بطولة إفريقيا المقرر إقامتها في رواندا 2026.

ويبدأ معسكر منتخب مصر الأحد المقبل بضم لاعبين من الدوري المصري.