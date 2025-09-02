جوندوجان يصل تركيا للانضمام لجالاتا سراي وسط استقبال حافل

الثلاثاء، 02 سبتمبر 2025 - 17:38

كتب : FilGoal

احتفال إلكاي جوندوجان بالهدف أمام بورنموث

وصل إلكاي جوندوجان لاعب وسط مانشستر سيتي إلى تركيا للخضوع للكشف الطبي مع جالاتا سراي، وسط استقبال حافل من الجماهير.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب الألماني للكشف الطبي في إسطنبول مساء الثلاثاء.

ونقلت كاميرات قناة جالاتا سراي على يوتيوب لقطات وصول جوندوجان إلى تركيا وتحركه حتى التقى بالجماهير.

ويسعى جالاتا سراي لحسم الصفقة سريعا لتسجيله في قائمة جالاتا سراي لدوري أبطال أوروبا قبل الموعد النهائي الليلة.

ونشر اللاعب صورته وهو يرتدي قبعة بشعار جالاتا سراي حين كان طفلا صغيرا، وذلك عبر حسابه الشخصي على إنستجرام.

Image

وإذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، فسيوقع إلكاي على عقد مع جالاتا سراي حتى صيف 2027.

وقدم جالاتا سراي عرضا لضم اللاعب الألماني ذو الأصول التركية مقابل 5 ملايين يورو كراتب سنوي وأصبح الاتفاق وشيكا، وفقا لتقارير تركية.

من جانبه لن يمانع مانشستر سيتي رحيل اللاعب هذا الصيف.

Image

ويمتد عقد جوندوجان مع مانشستر سيتي حتى نهاية الموسم الحالي.

وكان صاحب الـ 34 عاما قد انضم لمانشستر سيتي في بداية الموسم الماضي بعد موسم واحد قضاه في برشلونة.

وشارك اللاعب مع الفريق الموسم الماضي في 54 مباراة وتمكن من تسجيل 5 أهداف وصناعة 8 أهداف.

ولم يشارك جوندوجان في أي مباراة بقميص مانشستر سيتي منذ بداية الموسم الحالي.

وخسر مانشستر سيتي مباراتين من أول 3 جولات منذ بداية الموسم الحالي.

