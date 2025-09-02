تقرير أسكتلندي: مدرب رينجرز السابق يرفض عرضا مغريا لتدريب الأهلي

رفض البلجيكي فيليب كليمنت المدير الفني السابق لفريق رينجرز الأسكتلندي عرضا لقيادة الأهلي.

وكان الأهلي قد أعلن إقالة خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق عقب سلسلة من النتائج السيئة في بداية الدوري.

وكشف صحيفة ذا هيرالد الأسكتلندية أن المدرب البلجيكي فيليب كليمنت المدير الفني السابق لفريق رينجرز رفض عرضا مغريا لتدريب الأهلي المصري.

ولا يزال كليمنت مدربا حرا منذ إقالته من نادي رينجرز في فبراير الماضي بعد تراجعه بفارق 13 نقطة عن سيلتيك في الدوري.

وأشار التقرير إلى أن كليمنت قد تلقى عرضا مغريا لتدريب الأهلي المصري الذي يعتبر أنجح ناد في إفريقيا.

وأوضح التقرير أن المدرب البلجيكي صاحب الـ 51 عاما أبلغ مسؤولي الأهلي بعدم اهتمامه بالتدريب في مصر بالوقت الحالي ورفض العرض.

وكان قد ارتبط اسم كليمنت خلال الفترة الماضية بقيادة أندرلخت بعد تعرض الفريق لهزيمتين بأول خمس جولات في دوري هذا الموسم.

وسبق وأن تولى كليمنت قيادة فرق كلوب بروج وجينك من بلجيكا وموناكو الفرنسي وأخيرا رينجرز.

وقاد رينجرز خلال الفترة من أكتوبر 2023 وحتى فبراير 2025 في 86 مباراة بمختلف المسابقات.

وخلال 86 مباراة نجح في تحقيق الفوز بـ 55 منهم مقابل 15 تعادلا و16 هزيمة.

وألحق بيراميدز الهزيمة الأولى بالأهلي في الدوري المصري هذا الموسم، وفاز عليه بهدفين دون رد في الجولة الخامسة، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب السلام.

وتلقى الأهلي هزيمته الأولى في الدوري من أصل 4 مباريات، ليتوقف رصيده عند 5 نقاط ويتراجع للمركز الـ12 بجدول الترتيب.

وقاد ريبيرو الأهلي في 7 مباريات بين الدوري وكأس العالم للأندية، فاز في واحدة فقط، وخسر مرتين، وتعادل 4 مرات.

واستمر مع الفريق الأحمر لمدة 94 يوما.

وسجل الأهلي مع ريبيرو 10 أهداف، بينما تلقى الفريق 11 هدفا.