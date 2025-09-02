تقرير أسكتلندي: مدرب رينجرز السابق يرفض عرضا مغريا لتدريب الأهلي

الثلاثاء، 02 سبتمبر 2025 - 17:27

كتب : FilGoal

فيليب كليمنت - مدرب رينجرز

رفض البلجيكي فيليب كليمنت المدير الفني السابق لفريق رينجرز الأسكتلندي عرضا لقيادة الأهلي.

وكان الأهلي قد أعلن إقالة خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق عقب سلسلة من النتائج السيئة في بداية الدوري.

وكشف صحيفة ذا هيرالد الأسكتلندية أن المدرب البلجيكي فيليب كليمنت المدير الفني السابق لفريق رينجرز رفض عرضا مغريا لتدريب الأهلي المصري.

أخبار متعلقة:
عقوبات الجولة الخامسة من الدوري.. إيقاف الونش 3 مباريات.. وتغريم الأهلي مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التفكير في ماركو روزه خلفا لريبيرو خبر في الجول - الأهلي سيناقش الاعتماد على عبد القادر.. وموقف المدير الرياضي خبر في الجول - الأهلي يغرم لاعبيه بعد الخسارة من بيراميدز

ولا يزال كليمنت مدربا حرا منذ إقالته من نادي رينجرز في فبراير الماضي بعد تراجعه بفارق 13 نقطة عن سيلتيك في الدوري.

وأشار التقرير إلى أن كليمنت قد تلقى عرضا مغريا لتدريب الأهلي المصري الذي يعتبر أنجح ناد في إفريقيا.

وأوضح التقرير أن المدرب البلجيكي صاحب الـ 51 عاما أبلغ مسؤولي الأهلي بعدم اهتمامه بالتدريب في مصر بالوقت الحالي ورفض العرض.

وكان قد ارتبط اسم كليمنت خلال الفترة الماضية بقيادة أندرلخت بعد تعرض الفريق لهزيمتين بأول خمس جولات في دوري هذا الموسم.

وسبق وأن تولى كليمنت قيادة فرق كلوب بروج وجينك من بلجيكا وموناكو الفرنسي وأخيرا رينجرز.

وقاد رينجرز خلال الفترة من أكتوبر 2023 وحتى فبراير 2025 في 86 مباراة بمختلف المسابقات.

وخلال 86 مباراة نجح في تحقيق الفوز بـ 55 منهم مقابل 15 تعادلا و16 هزيمة.

وألحق بيراميدز الهزيمة الأولى بالأهلي في الدوري المصري هذا الموسم، وفاز عليه بهدفين دون رد في الجولة الخامسة، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب السلام.

وتلقى الأهلي هزيمته الأولى في الدوري من أصل 4 مباريات، ليتوقف رصيده عند 5 نقاط ويتراجع للمركز الـ12 بجدول الترتيب.

وقاد ريبيرو الأهلي في 7 مباريات بين الدوري وكأس العالم للأندية، فاز في واحدة فقط، وخسر مرتين، وتعادل 4 مرات.

واستمر مع الفريق الأحمر لمدة 94 يوما.

وسجل الأهلي مع ريبيرو 10 أهداف، بينما تلقى الفريق 11 هدفا.

فيليب كليمنت فيليبي كليمنت الأهلي رينجرز
نرشح لكم
"العودة أمام الأهلي".. الكشف عن غيابات الونش مع الزمالك بعد عقوبة الإيقاف عقوبات الجولة الخامسة من الدوري.. إيقاف الونش 3 مباريات.. وتغريم الأهلي مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التفكير في ماركو روزه خلفا لريبيرو خبر في الجول - الأهلي سيناقش الاعتماد على عبد القادر.. وموقف المدير الرياضي خبر في الجول - الأهلي يغرم لاعبيه بعد الخسارة من بيراميدز النابي لـ في الجول: تمنيت ضم زيزو من الزمالك.. وريبيرو احتاج للوقت ولكن خبر في الجول – الأهلي يقرر تعيين نائب للمدير الرياضي ليقوم بأعمال مدير الكرة غزل المحلة يعلن إصابة صنداي ويكشف مدة غيابه
أخر الأخبار
دي لا فوينتي: نحن هنا لمساعدة يامال.. وعليه الاجتهاد للحفاظ على موهبته 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
أوبيندا: لم أستطع النوم بعدما سمعت عن عرض يوفنتوس 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: ستيرلينج يرفض الدوري السعودي ويتمسك بالبقاء في تشيلسي 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: موجة غضب من جماهير فياريال بعد التعاقد مع مهاجم إسرائيلي 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
أغلى 10 صفقات صيفية في أوروبا.. ليفربول يسيطير واكتساح لأندية إنجلترا 40 دقيقة | ميركاتو
تقرير: لاعب الوحدة الإماراتي يرفض الانضمام لمنتخب تونس الثاني في مواجهتي مصر 49 دقيقة | منتخب مصر
اسكواش - الأهرامات تستضيف أولى بطولات الموسم الدولي بمشاركة 152 لاعبا ولاعبة 50 دقيقة | رياضات أخرى
"العودة أمام الأهلي".. الكشف عن غيابات الونش مع الزمالك بعد عقوبة الإيقاف ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 3 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 4 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو
/articles/512618/تقرير-أسكتلندي-مدرب-رينجرز-السابق-يرفض-عرضا-مغريا-لتدريب-الأهلي