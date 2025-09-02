جيرونا يضم بريان خيل مجددا من توتنام

الثلاثاء، 02 سبتمبر 2025 - 17:21

كتب : FilGoal

بريان خيل

أعلن نادي جيرونا التعاقد مع بريان خيل مجددا قادما من توتنام.

وأشار النادي الإسباني إلى أن مدة التعاقد تمتد حتى 5 مواسم.

وبحسب التقارير الإخبارية فإن جيرونا أتم الصفقة مقابل 6 ملايين يورو.

أخبار متعلقة:
الخامس.. توتنام يضم كولو مواني أثليتك: كولو مواني إلى توتنام جوارديولا: لعبنا كرات طويلة فقط ضد برايتون.. وكررنا ما فعلناه أمام توتنام فرانك: لا ألوم اللاعبين على خسارة توتنام من بورنموث.. وأنتظر مشاركة سيمونز

وأعير اللاعب البالغ من العمر 24 عاما من توتنام إلى جيرونا من الانتقالات الصيفية 2024 حتى صيف 2025.

ولعب الجناح الأيسر في الموسم الماضي مع جيرونا 32 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 3 آخرين.

وإجمالا شارك خيل في الدوري الإسباني 109 مباراة وسجل 11 هدفا وصنع 10.

ولعب خيل في الدوري الإسباني رفقة إشبيلية وليجانيس وإيبار وفالنسيا وجيرونا.

بريان خيل جيرونا ميركاتو توتنام
نرشح لكم
ماركا: انتقال لابورت إلى بلباو شبه مستحيل بسبب تصرف النصر أغلى 10 صفقات صيفية في أوروبا.. ليفربول يسيطير واكتساح لأندية إنجلترا جوندوجان يصل تركيا للانضمام لجالاتا سراي وسط استقبال حافل في سن الـ 39.. بيزا يضم راؤول ألبيول عاد لأصوله.. بارما يتعاقد مع كريماسكي من إنتر ميامي الرياضية: القادسية يشترط فسخ عقد أوتافيو مع النصر قبل ضمه القادسية يعلن ضم لاعب جلادباخ يواصل التدعيمات.. نوتنجهام يضم باكوا من ستراسبورج
أخر الأخبار
لامين يامال: أتمنى الفوز بدوري الأبطال والكرة الذهبية.. ولا أتأثر بالانتقادات 12 دقيقة | الدوري الإسباني
اكتمال صفوف منتخب المغرب بعد انضمام أشرف داري 26 دقيقة | الكرة الإفريقية
ممر شرفي من لاعبي منتخب مصر لـ محمد صلاح 31 دقيقة | منتخب مصر
"راتبه 11 مليون يورو".. مصدر من الأهلي ينفي لـ في الجول وجود مفاوضات مع مورينيو 52 دقيقة | الدوري المصري
ماركا: انتقال لابورت إلى بلباو شبه مستحيل بسبب تصرف النصر ساعة | سعودي في الجول
صحيفة اليوم: الهلال يستقر على استمرار ماركوس ليوناردو ساعة | سعودي في الجول
تقرير: حمد الله يسعى لخوض تجربة جديدة وسط مفاوضات من الفتح ساعة | سعودي في الجول
أكانجي: أتمنى الفوز بدوري أبطال أوروبا مع إنتر هذه المرة ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 3 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 4 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو
/articles/512617/جيرونا-يضم-بريان-خيل-مجددا-من-توتنام