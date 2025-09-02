جيرونا يضم بريان خيل مجددا من توتنام
الثلاثاء، 02 سبتمبر 2025 - 17:21
كتب : FilGoal
أعلن نادي جيرونا التعاقد مع بريان خيل مجددا قادما من توتنام.
بريان خيل
النادي : توتنام هوتسبر
وأشار النادي الإسباني إلى أن مدة التعاقد تمتد حتى 5 مواسم.
وبحسب التقارير الإخبارية فإن جيرونا أتم الصفقة مقابل 6 ملايين يورو.
وأعير اللاعب البالغ من العمر 24 عاما من توتنام إلى جيرونا من الانتقالات الصيفية 2024 حتى صيف 2025.
ولعب الجناح الأيسر في الموسم الماضي مع جيرونا 32 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 3 آخرين.
وإجمالا شارك خيل في الدوري الإسباني 109 مباراة وسجل 11 هدفا وصنع 10.
ولعب خيل في الدوري الإسباني رفقة إشبيلية وليجانيس وإيبار وفالنسيا وجيرونا.
