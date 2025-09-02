عقوبات الجولة الخامسة من الدوري.. إيقاف الونش 3 مباريات.. وتغريم الأهلي

الثلاثاء، 02 سبتمبر 2025 - 17:01

كتب : FilGoal

محمود أبو السعود - الونش - الزمالك - المقاولون العرب

أعلنت رابطة الأندية المصرية عقوبات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت العقوبات إيقاف محمود حمدي "الونش" لاعب الزمالك لمدة 3 مباريات بسبب الاعتداء على لاعب وادي دجلة بدون كرة.

كما قررت الرابطة تغريم جماهير فريقي الأهلي والإسماعيلي بسبب السباب الجماعي.

وجاءت العقوبات بالكامل كالتالي:

المقاولون العرب × سيراميكا كليوباترا

إيقاف محمد حامد لاعب المقاولون لمدة مباراة واحدة وتغريمه 5000 جنيه بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف عمرو قلاوة لاعب سيراميكا كليوباترا لمدة مباراتين وتغريمه 5000 جنيه للطرد بسبب لعبة خطرة.

الاتحاد × إنبي

توقيع غرامة مالية على نادي الاتحاد السكندري قيمتها 100 ألف جنيه بسبب السباب الجماعي لحكم المباراة.

البنك الأهلي × طلائع الجيش

إيقاف محمد أشرف لاعب البنك الأهلي مباراة واحدة وتغريمه 5000 جنيه بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

الإسماعيلي × غزل المحلة

إيقاف عبد الكريم مصطفى وحسن منصور ثنائي الإسماعيلي لمدة مباراتين وتغريم كل منهما 5000 جنيه للطرد بسبب لعبة خطرة.

توقيع غرامة مالية على نادي الإسماعيلي قيمتها 100 ألف جنيه وذلك بسبب السباب الجماعي لحكم المباراة.

الأهلي × بيراميدز

تغريم الأهلي 100 ألف جنيه بسبب السباب الجماعي من الجماهير للفريق المنافس وتوجيه لفت نظر للنادي وتغريمه 50 ألف جنيه بسبب استخدام أقلام الليزر وإلقاء زجاجات المياه داخل الملعب.

مودرن سبورت × حرس الحدود

إيقاف محمد ثابت مدرب مودرن سبورت مباراة واحدة وتغريمه 5000 جنيه بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

إيقاف محمود سيد لاعب حرس الحدود مباراة واحدة وتغريمه 5000 جنيه بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

المصري × كهرباء الإسماعيلية

إيقاف عصام الفيومي لاعب كهرباء الإسماعيلية مباراتين وتغريمه 5000 جنيه بسبب الطرد في لعبة خطيرة.

إيقاف فرج شوقي لاعب كهرباء الإسماعيلية وتغريمه 2500 جنيه بسبب الحصول على طرد بإنذارين خلال نفس المباراة.

تغريم كهرباء الإسماعيلية 50 ألف جنيه بسبب حصول لاعبيه على 6 بطاقات في نفس المباراة.

سموحة × بتروجت

إيقاف سامادو أتدجيكو لاعب سموحة مباراة واحدة وتغريمه 5000 جنيه بسبب الحصول على الإنذار الثالث.

إيقاف محمود شديد قناوي لاعب بتروجت مباراتين وتغريمه 5000 جنيه بسبب الطرد للعبة خطيرة.

وادي دجلة × الزمالك

إيقاف إبراهيم البهنسي لاعب وادي دجلة مباراة واحدة وتغريمه 2500 جنيه بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

تغريم وادي دجلة 50 ألف جنيه بسبب حصول لاعبيه على 6 بطاقات في نفس المباراة.

إيقاف محمود حمدي "الونش" لاعب الزمالك لمدة 3 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه بسبب الاعتداء على لاعب من الفريق المنافس بدون كرة.

