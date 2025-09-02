خبر في الجول - صلاح ومرموش ينضمان لمعسكر منتخب مصر

الثلاثاء، 02 سبتمبر 2025 - 16:43

كتب : محمد جمال

محمد صلاح - عمر مرموش - منتخب مصر

انتظم محمد صلاح وعمر مرموش في معسكر منتخب مصر الأول.

عمر مرموش

النادي : مانشستر سيتي

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر

وعلم FilGoal.com أن الثنائي انضم لمعسكر منتخب مصر صباح اليوم الثلاثاء ومن المنتظر أن يشارك في مران اليوم بشكل طبيعي.

وبذلك تكون قد اكتملت صفوف منتخب مصر بشكل كامل استعدادا لمواجهة إثيوبيا.

وانطلق معسكر منتخب مصر مساء أمس الإثنين على استاد السلام.

وخاض المنتخب مرانه الأول مساء أمس بمشاركة جميع اللاعبين باستثناء مرموش وصلاح الذين انضما للمعسكر اليوم.

أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر قائمة الفراعنة للتوقف الدولي لشهر سبتمبر.

وشهدت قائمة منتخب مصر انضمام عمرو الجزار مدافع البنك الأهلي لأول مرة.

كذلك عاد مهند لاشين لقائمة الفراعنة لأول مرة منذ كأس الأمم الإفريقية الماضية.

وانضم مروان عطية لاعب الأهلي للقائمة بعد تعافيه من الإصابة، بينما يغيب إمام عاشور لاعب الأحمر.

ويواجه منتخب الفراعنة خصمه بوركينا يوم 9 سبتمبر المقبل.

وتبدأ فترة التوقف الدولي يوم 2 سبتمبر على أن تنتهي يوم 10.

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات: بوركينا فاسو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة، وبوركينا فاسو في الوصافة بـ11 نقطة، ويأتي منتخب سيراليون في المركز الثالث بـ8 نقاط.

ويأتي منتخب إثيوبيا في المركز الرابع برصيد 6 نقاط، ويستاوى معه منتخب غينيا بيساو في المركز الخامس برصيد 6 نقاط ايضا.

ويتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بنقطة واحدة.

عمر مرموش محمد صلاح منتخب مصر
