في سن الـ 39.. بيزا يضم راؤول ألبيول

أعلن نادي بيزا التعاقد مع راؤول ألبيول لاعب فياريال السابق في صفقة انتقال حر.

ووقع اللاعب الإسباني على عقد لمدة موسم واحد.

ويبلغ راؤول ألبيول من العمر 39 عاما.

ويعد بيزا النادي الثاني الذي يمثله في الدوري الإيطالي بعدما قضى سنوات رفقة نابولي.

وكان نابولي قد تعاقد مع المدافع في صيف 2013 مقابل 12 مليون يورو واستمر رفقة نادي الجنوب لمدة 6 مواسم.

وانتقل ألبيول إلى فياريال في الانتقالات الصيفية عام 2019 مقابل 4 ملايين يورو واستمر حتى صيف العام الجاري.

وشارك ألبيول في 180 مباراة في الدوري الإيطالي كما توج بلقب كأس إيطاليا والسوبر الإيطالي.

ويعد قلب الدفاع واحدا من الجيل الذهبي للكرة الإسبانية إذ فاز بلقبي يورو 2008 و2012 وكأس العالم 2018.

ولعب من قبل لفرق فالنسيا وريال مدريد وفياريال وخيتافي وتوج بـ 8 ألقاب متنوعة مع الأندية

ويقود ألبرتو جيلاردينو تدريب بيزا، وتوج ببطولة كأس العالم مع إيطاليا كلاعب في 2006 وهي البطولة التي توج بها لاعبه الجديد مع إسبانيا 2010.

ولعب بيزا الصاعد حديثا للدوري الإيطالي مباراتين وتعادل مع أتالانتا بهدف وخسر من روما بهدف واحد.