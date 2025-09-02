في سن الـ 39.. بيزا يضم راؤول ألبيول

الثلاثاء، 02 سبتمبر 2025 - 16:38

كتب : FilGoal

راؤول ألبيول

أعلن نادي بيزا التعاقد مع راؤول ألبيول لاعب فياريال السابق في صفقة انتقال حر.

ووقع اللاعب الإسباني على عقد لمدة موسم واحد.

ويبلغ راؤول ألبيول من العمر 39 عاما.

أخبار متعلقة:
فوتبول إيطاليا: بيزا على أعتاب ضم راؤول ألبيول ألبيول: الشوط الأول لم يكن كافيا.. أشعر بخيبة آمل ألبيول: ركلة جزاء لـ ناتشو؟ لا يمكنني أن أختفي ألبيول: رونالدو سيجد صعوبة أكبر في إيطاليا.. وأتمنى استمرار ذلك

ويعد بيزا النادي الثاني الذي يمثله في الدوري الإيطالي بعدما قضى سنوات رفقة نابولي.

وكان نابولي قد تعاقد مع المدافع في صيف 2013 مقابل 12 مليون يورو واستمر رفقة نادي الجنوب لمدة 6 مواسم.

وانتقل ألبيول إلى فياريال في الانتقالات الصيفية عام 2019 مقابل 4 ملايين يورو واستمر حتى صيف العام الجاري.

وشارك ألبيول في 180 مباراة في الدوري الإيطالي كما توج بلقب كأس إيطاليا والسوبر الإيطالي.

ويعد قلب الدفاع واحدا من الجيل الذهبي للكرة الإسبانية إذ فاز بلقبي يورو 2008 و2012 وكأس العالم 2018.

ولعب من قبل لفرق فالنسيا وريال مدريد وفياريال وخيتافي وتوج بـ 8 ألقاب متنوعة مع الأندية

ويقود ألبرتو جيلاردينو تدريب بيزا، وتوج ببطولة كأس العالم مع إيطاليا كلاعب في 2006 وهي البطولة التي توج بها لاعبه الجديد مع إسبانيا 2010.

ولعب بيزا الصاعد حديثا للدوري الإيطالي مباراتين وتعادل مع أتالانتا بهدف وخسر من روما بهدف واحد.

راؤول ألبيول بيزا الدوري الإيطالي فياريال
نرشح لكم
ماركا: انتقال لابورت إلى بلباو شبه مستحيل بسبب تصرف النصر أغلى 10 صفقات صيفية في أوروبا.. ليفربول يسيطير واكتساح لأندية إنجلترا جوندوجان يصل تركيا للانضمام لجالاتا سراي وسط استقبال حافل جيرونا يضم بريان خيل مجددا من توتنام عاد لأصوله.. بارما يتعاقد مع كريماسكي من إنتر ميامي الرياضية: القادسية يشترط فسخ عقد أوتافيو مع النصر قبل ضمه القادسية يعلن ضم لاعب جلادباخ يواصل التدعيمات.. نوتنجهام يضم باكوا من ستراسبورج
أخر الأخبار
تايمز: قرار من مارك جيهي بعد فشل انتقاله إلى ليفربول 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - إمام محمدين يستقيل من رئاسة قطاع ناشئين الاتحاد السكندري 21 دقيقة | الكرة المصرية
لامين يامال: أتمنى الفوز بدوري الأبطال والكرة الذهبية.. ولا أتأثر بالانتقادات 35 دقيقة | الدوري الإسباني
اكتمال صفوف منتخب المغرب بعد انضمام أشرف داري 49 دقيقة | الكرة الإفريقية
ممر شرفي من لاعبي منتخب مصر لـ محمد صلاح 54 دقيقة | منتخب مصر
"راتبه 11 مليون يورو".. مصدر من الأهلي ينفي لـ في الجول وجود مفاوضات مع مورينيو ساعة | الدوري المصري
ماركا: انتقال لابورت إلى بلباو شبه مستحيل بسبب تصرف النصر ساعة | سعودي في الجول
صحيفة اليوم: الهلال يستقر على استمرار ماركوس ليوناردو ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 3 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 4 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو
/articles/512614/في-سن-الـ-39-بيزا-يضم-راؤول-ألبيول