أنتوني: والدتي وأختي كانتا تبكيان بسبب ما حدث في مانشستر.. وخياري كان بيتيس أو بيتيس

شدد أنتوني لاعب ريال بيتيس على أن فريقه الجديد كان هو خياره الأول، كما كشف اللاعب البرازيلي عن مروره بصعوبات خلال فترة مانشستر يونايتد.

وأعلن ريال بيتيس ضم أنتوني من مانشستر يونايتد بشكل نهائي بعد قضاء الموسم الماضي معارا للفريق الإسباني.

وقال أنتوني خلال مؤتمر تقديمه لريال بيتيس: "كنت متشوقا لخوض تلك التجربة، لقد كان شهرا صعبا للغاية، أكثر من 40 يوما في الفندق، أيام قاسية جدا وكان وكيلي والنادي يعرفان مدى رغبتي في العودة لبيتيس، أنا سعيد لوجودي هنا لفترة أطول".

وواصل "كان من الصعب أن أنام، لم أمر بشيء كهذا من قبل، رؤية محبة جماهير بيتيس بالأمس واليوم، كان هناك أشخاص ينتظرون أمام منزلي في الثانية صبحا وأنا أتطلع لارتداء القميص وتمثيلهم جميعا".

وتابع "انا ممتن جدا لمحبة الجماهير، لم آت هنا من أجل المال، لدي الكثير من المودة لهذا النادي وقد كان دائما خياري الأول، ولهذا انتظرت حتى الأيام الأخيرة لإتمام الصفقة".

وأكمل "إنها المرة الأولى التي أعيش فيها هذا مع الجماهير، لذلك عندما أرتدي القميص سأركض من أجل كل واحد منهم".

وأضاف "وصلت مدينة مانشستر يوم 14 يوليو وقضيت كل وقتي في الفندق برفقة والدي، لقد كان الأمر صعبا ولكن مانشستر حاليا من الماضي وأنا في بيتيس وأركز هنا وأريد أن أعيش هنا وأمثل كل شخص، إنها مسيرة الحياة وكان يجب أن أمر بها لكي تجعلني أقوى".

وأتم "كنت أقلق في كل يوم، ويوم الأحد كان كل شيء جاهزا للسفر لكن كان علينا الانتظار ثم أوضحت بشكل صريح أن خياري هو بيتيس أو بيتيس ولا يوجد خيار آخر، وتحدثت مع والدتي وأختي في البرازيل وكانتا تبكيان لأن ما حدث في مانشستر كان صعبا جدا، ولكن هذه هي الحياة وكنت أعرف أن تلك اللحظة الرائعة ستأتي والآن أنا هنا وهو أمر بالنسبة لي كالحلم".

ووقع الجناح البرازيلي على عقد لمدة 5 مواسم برفقة بيتيس حتى عام 2030.

وكلفت الصفقة بيتيس مبلغ 25 مليون يورو + 50% من قيمة بيعه مستقبلا.

وكان ريال بيتيس يرغب في البداية في استعارة اللاعب، لكن في اليوم الأخير من فترة الانتقالات وافق على ضمه نهائيا.

وكان أنتوني قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارا لصفوف بيتيس.

وساهم الجناح في وصول بيتيس لنهائي دوري المؤتمر الأوروبي قبل الهزيمة من تشيلسي.

ومع بيتيس خاض أنتوني 26 مباراة سجل خلالهم تسعة أهداف وصنع خمسة.

