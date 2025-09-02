عاد لأصوله.. بارما يتعاقد مع كريماسكي من إنتر ميامي
الثلاثاء، 02 سبتمبر 2025 - 16:04
كتب : FilGoal
أعلن نادي بارما استعارة بنجامين كريماسكي قادما من إنتر ميامي.
وأشار النادي إلى أن الإعارة لمدة موسم واحد مع بند أحقية الشراء.
ولعب كريماسكي في أكاديمية إنتر ميامي قبل أن يتدرج في فرق الفئات العمرية المختلفة ويصل للفريق الأول.
ويلعب الأمريكي في مركز لاعب الوسط.
وانتقل كريماسكي إلى بلده الأصل إيطاليا للمرة الأولى في مسيرته.
وأيضا لدى اللاعب الجنسية الأرجنتينية من والديه ومثل منتخب التانجو للشباب قبل أن يختار اللعب لمنتخب أمريكا ولعب بالفعل 5 مباريات مع الفريق الأول.
ولم ينتقل اللاعب البالغ من العمر 20 عاما مطلقا خارج الدوري الأمريكي.
وشارك كارميسكي في 31 مباراة رفقة إنتر ميامي وسجل هدفا وصنع هدفين خلال الموسم الحالي.
