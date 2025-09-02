خبر في الجول - الأهلي سيناقش الاعتماد على عبد القادر.. وموقف المدير الرياضي

الثلاثاء، 02 سبتمبر 2025 - 15:19

كتب : أحمد الخولي

الأهلي

ظل أحمد عبد القادر لاعب الأهلي خارج حسابات الفريق خلال الموسم الحالي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي سيناقش فكرة الاعتماد على أحمد عبد القادر حتى نهاية عقده من عدمه.

ويرى محمد يوسف المدير الرياضي للنادي أنه من المهم الاستفادة من اللاعب لأن ذلك أفضل من استبعاده.

ولم يتدرب عبد القادر في التدريبات الجماعية رفقة الفريق منذ عودته من الإعارة من قطر القطري.

ولذلك لم يتم استدعاء اللاعب مطلقا لقائمة أي مباراة خلال الموسم الجاري.

ونفى مصدر مقرب من أحمد عبد القادر في وقت سابق الأخبار التي تشير إلى تقدم اللاعب بشكوى ضد ناديه.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "اللاعب لم يشكو الأهلي ولا ينوي ذلك، عبد القادر أما أن يكمل مسيرته مع الأهلي بكل تقدير واحترام".

وأضاف "إما ذلك أو سينتظر أحمد عبد القادر فرصة مناسبة للرحيل".

وأتم "لكنه لن يلجأ إلى الاتحاد الدولي لشكوى الأهلي وهذا الأمر ليس في حساباته تماما".

وينتهي تعاقد أحمد عبد القادر من الأهلي بنهاية الموسم المقبل في صيف 2026 ويحق له الاتفاق التوقيع لأي ناد بداية من يناير المقبل.

وكان نادي الحزم السعودي قد دخل في مفاوضات مع الجناح الأيسر في الفترة الماضية إلا أن لم يتم الاتفاق لإبرام الصفقة.

