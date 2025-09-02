خبر في الجول - الأهلي يغرم لاعبيه بعد الخسارة من بيراميدز

قرر محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي توقيع غرامة مالية على اللاعبين بعد الخسارة ضد بيراميدز.

وعلم FilGoal.com أن يوسف قرر خصم 20% من المستحقات الشهرية لجميع اللاعبين الذين شاركوا في مباراة بيراميدز.

وكان الأهلي قد خسر من بيراميدز بهدفين دون مقابل على استاد السلام في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

وقرر الأهلي رحيل خوسي ريبيرو عن تدريب الفريق عقب الخسارة من بيراميدز.

وكشفت قناة الأهلي عن اقتراب عماد النحاس المدرب العام لفريق كرة القدم من تولي مهمة المدرب المؤقت في الفترة الحالية.

وقالت القناة إن عماد النحاس سيتولى تدريب الأهلي بشكل مؤقت لفترة قصيرة جدا لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.

وأن الأهلي لن يتسرع في تعيين المدرب الأجنبي، ولم يفكر في تعيين مدير فني مصري من أحد أندية الدوري بشكل مؤقت ليرحل بعد عدة أيام.

وكذلك هناك الكثير من السير الذاتية للمدربين الأجانب يتم دراستها في الوقت الحالي لاختيار مدرب الأهلي الجديد.

ويتوقف الدوري المصري في الوقت الحالي وسيعود الأهلي للعب يوم 14 سبتمبر الجاري.

وتلقى الأهلي هزيمته الأولى في الدوري من أصل 4 مباريات، ليتوقف رصيده عند 5 نقاط ويتراجع للمركز الـ12 بجدول الترتيب.

وقاد ريبيرو الأهلي في 7 مباريات بين الدوري وكأس العالم للأندية، فاز في واحدة فقط، وخسر مرتين، وتعادل 4 مرات.

واستمر مع الفريق الأحمر لمدة 94 يوما.

وسجل الأهلي مع ريبيرو 10 أهداف، بينما تلقى الفريق 11 هدفا.

ولعب ريبيرو مع الأهلي 7 مباريات وهي:

الأهلي × إنتر ميامي 0-0

الأهلي × بالميراس 0-2

الأهلي × بورتو 4-4

الأهلي × مودرن سبورت 2-2

الأهلي × فاركو 4-1

الأهلي × غزل المحلة 0-0

الأهلي × بيراميدز 0-2