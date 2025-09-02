خبر في الجول - الأهلي يغرم لاعبيه بعد الخسارة من بيراميدز

الثلاثاء، 02 سبتمبر 2025 - 14:39

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - بيراميدز

قرر محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي توقيع غرامة مالية على اللاعبين بعد الخسارة ضد بيراميدز.

وعلم FilGoal.com أن يوسف قرر خصم 20% من المستحقات الشهرية لجميع اللاعبين الذين شاركوا في مباراة بيراميدز.

وكان الأهلي قد خسر من بيراميدز بهدفين دون مقابل على استاد السلام في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول – الأهلي يقرر تعيين نائب للمدير الرياضي ليقوم بأعمال مدير الكرة الأهلي يحدد موعد الجمعية العمومية قناة الأهلي: النحاس مدرب مؤقت لفترة قصيرة لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي ريبيرو: يهمني ترك ذكرى جيدة في الأهلي.. وأشكر الجميع

وقرر الأهلي رحيل خوسي ريبيرو عن تدريب الفريق عقب الخسارة من بيراميدز.

وكشفت قناة الأهلي عن اقتراب عماد النحاس المدرب العام لفريق كرة القدم من تولي مهمة المدرب المؤقت في الفترة الحالية.

وقالت القناة إن عماد النحاس سيتولى تدريب الأهلي بشكل مؤقت لفترة قصيرة جدا لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.

وأن الأهلي لن يتسرع في تعيين المدرب الأجنبي، ولم يفكر في تعيين مدير فني مصري من أحد أندية الدوري بشكل مؤقت ليرحل بعد عدة أيام.

وكذلك هناك الكثير من السير الذاتية للمدربين الأجانب يتم دراستها في الوقت الحالي لاختيار مدرب الأهلي الجديد.

ويتوقف الدوري المصري في الوقت الحالي وسيعود الأهلي للعب يوم 14 سبتمبر الجاري.

وتلقى الأهلي هزيمته الأولى في الدوري من أصل 4 مباريات، ليتوقف رصيده عند 5 نقاط ويتراجع للمركز الـ12 بجدول الترتيب.

وقاد ريبيرو الأهلي في 7 مباريات بين الدوري وكأس العالم للأندية، فاز في واحدة فقط، وخسر مرتين، وتعادل 4 مرات.

واستمر مع الفريق الأحمر لمدة 94 يوما.

وسجل الأهلي مع ريبيرو 10 أهداف، بينما تلقى الفريق 11 هدفا.

ولعب ريبيرو مع الأهلي 7 مباريات وهي:

الأهلي × إنتر ميامي 0-0

الأهلي × بالميراس 0-2

الأهلي × بورتو 4-4

الأهلي × مودرن سبورت 2-2

الأهلي × فاركو 4-1

الأهلي × غزل المحلة 0-0

الأهلي × بيراميدز 0-2

الأهلي الدوري المصري محمد يوسف
نرشح لكم
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التفكير في ماركو روزه خلفا لريبيرو خبر في الجول - الأهلي سيناقش الاعتماد على عبد القادر.. وموقف المدير الرياضي النابي لـ في الجول: تمنيت ضم زيزو من الزمالك.. وريبيرو احتاج للوقت ولكن خبر في الجول – الأهلي يقرر تعيين نائب للمدير الرياضي ليقوم بأعمال مدير الكرة غزل المحلة يعلن إصابة صنداي ويكشف مدة غيابه لاعب دجلة لـ في الجول: حزين على ضياع فرصة هدف رائع أمام الزمالك قناة الأهلي: النحاس مدرب مؤقت لفترة قصيرة لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي الأهلي يحدد موعد الجمعية العمومية
أخر الأخبار
أنتوني: والدتي وأختي كانتا تبكيان بسبب ما حدث في مانشستر.. وخياري كان بيتيس أو بيتيس 4 دقيقة | الدوري الإسباني
عاد لأصوله.. بارما يتعاقد مع كريماسكي من إنتر ميامي 6 دقيقة | ميركاتو
إيدرسون يوجه رسالة مؤثرة لـ مانشستر سيتي وجماهيره 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التفكير في ماركو روزه خلفا لريبيرو 34 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - الأهلي سيناقش الاعتماد على عبد القادر.. وموقف المدير الرياضي 51 دقيقة | الدوري المصري
ملخص اليوم الأخير من الميركاتو - ضربة إيزاك وإبرام انتقال جاكسون ونشاط يوفنتوس ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - الأهلي يغرم لاعبيه بعد الخسارة من بيراميدز ساعة | الدوري المصري
النابي لـ في الجول: تمنيت ضم زيزو من الزمالك.. وريبيرو احتاج للوقت ولكن ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 3 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 4 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو
/articles/512607/خبر-في-الجول-الأهلي-يغرم-لاعبيه-بعد-الخسارة-من-بيراميدز