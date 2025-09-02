النابي لـ في الجول: تمنيت ضم زيزو من الزمالك.. وريبيرو احتاج للوقت ولكن

الثلاثاء، 02 سبتمبر 2025 - 14:34

كتب : عمرو نبيل

نصر الدين النابي

شدد التونسي نصر الدين النابي المدير الفني لفريق كايزر تشيفز أنه تمنى ضم أحمد سيد "زيزو" خلال فترة تواجده في الزمالك.

وقال النابي لـ FilGoal.com: "تمنيت ضم زيزو في فترة لعبه مع الزمالك".

وأضاف "تقييم لفترة خوسيه ريبيرو؟ الأهلي مختلف عن كل فرق إفريقيا، هو فريق لا يعرف إلا لغة السيطرة، ريبيرو كان يحتاج وقتا أطول، لكن في الأهلي لا يوجد وقت".

أخبار متعلقة:
خبر في الجول – الأهلي يقرر تعيين نائب للمدير الرياضي ليقوم بأعمال مدير الكرة قناة الأهلي: النحاس مدرب مؤقت لفترة قصيرة لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي الأهلي يحدد موعد الجمعية العمومية ريبيرو: يهمني ترك ذكرى جيدة في الأهلي.. وأشكر الجميع

وتابع "جماهير الأهلي لا ترضى إلا بالبطولات والنتائج المقنعة ، فالأهلي دائما يكون فريقا صاحب الفعل و ليس رد فعل، هم يريدون أن يروا الفريق مستحوذا ويضغط على الفرق في كافة المباريات".

وأكمل "جمهور الأهلي له ثقافة خاصة، لذلك النجاح يحتاج إلى مجهودات كبيرة".

وعن حلم تدريب منتخب تونس قال: "تلقيت عرضا رسميا لتدريب الفريق لكن إدارة كايزر تشيفز تمسكت بي، قيادة المنتخب شرفا لأي مدرب تونسي".

وتحدث عن تجربته مع كايز تشيفز قائلا: "اتفقت مع الإدارة أن النجاح يمر بمرحلتين، البناء ثم البطولات، بالفعل حصدنا الكأس بعد غياب أكثر من 10 أعوام، اليوم نقود فريقا جماهيريا يعشقه 20 مليون مشجع، فهنا كايزر تشفير هو فريق الشعب و جميع طلاب المدارس يعشقونه".

وواصل "نحن في صدارة الدوري لكن المنافسة صعبة، هدفنا أن نكون بين الكبار وننافس على الألقاب بقوة".

وعن فيستون ماييلي لاعب بيراميدز قال: "ماييلي مهاجم كبير، كنت بمثابة الأب بالنسبة له في يانج أفريكانز بعدما استقطبته من نادي فيتا كلوب، لديه الطموح والرغبة في اللعب في الدوري السعودي، وهو يستحق اللعب في دوريات كبرى".

وأنهى حديثه قائلا: "ريليبوهيلي موفوكينج لاعب أورلاندو بايرتس هو الأفضل في جنوب إفريقيا، أما في كايزر تشيفز لدينا شابالالا ومكارثي وهما مستقبل الفريق".

نصر الدين النابي الزمالك زيزو كايزر تشيفز الأهلي خوسيه ريبيرو
نرشح لكم
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التفكير في ماركو روزه خلفا لريبيرو خبر في الجول - الأهلي سيناقش الاعتماد على عبد القادر.. وموقف المدير الرياضي خبر في الجول - الأهلي يغرم لاعبيه بعد الخسارة من بيراميدز خبر في الجول – الأهلي يقرر تعيين نائب للمدير الرياضي ليقوم بأعمال مدير الكرة غزل المحلة يعلن إصابة صنداي ويكشف مدة غيابه لاعب دجلة لـ في الجول: حزين على ضياع فرصة هدف رائع أمام الزمالك قناة الأهلي: النحاس مدرب مؤقت لفترة قصيرة لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي الأهلي يحدد موعد الجمعية العمومية
أخر الأخبار
أنتوني: والدتي وأختي كانتا تبكيان بسبب ما حدث في مانشستر.. وخياري كان بيتيس أو بيتيس 3 دقيقة | الدوري الإسباني
عاد لأصوله.. بارما يتعاقد مع كريماسكي من إنتر ميامي 6 دقيقة | ميركاتو
إيدرسون يوجه رسالة مؤثرة لـ مانشستر سيتي وجماهيره 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التفكير في ماركو روزه خلفا لريبيرو 34 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - الأهلي سيناقش الاعتماد على عبد القادر.. وموقف المدير الرياضي 51 دقيقة | الدوري المصري
ملخص اليوم الأخير من الميركاتو - ضربة إيزاك وإبرام انتقال جاكسون ونشاط يوفنتوس ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - الأهلي يغرم لاعبيه بعد الخسارة من بيراميدز ساعة | الدوري المصري
النابي لـ في الجول: تمنيت ضم زيزو من الزمالك.. وريبيرو احتاج للوقت ولكن ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 3 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 4 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو
/articles/512606/النابي-لـ-في-الجول-تمنيت-ضم-زيزو-من-الزمالك-وريبيرو-احتاج-للوقت-ولكن