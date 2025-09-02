النابي لـ في الجول: تمنيت ضم زيزو من الزمالك.. وريبيرو احتاج للوقت ولكن

شدد التونسي نصر الدين النابي المدير الفني لفريق كايزر تشيفز أنه تمنى ضم أحمد سيد "زيزو" خلال فترة تواجده في الزمالك.

وقال النابي لـ FilGoal.com: "تمنيت ضم زيزو في فترة لعبه مع الزمالك".

وأضاف "تقييم لفترة خوسيه ريبيرو؟ الأهلي مختلف عن كل فرق إفريقيا، هو فريق لا يعرف إلا لغة السيطرة، ريبيرو كان يحتاج وقتا أطول، لكن في الأهلي لا يوجد وقت".

وتابع "جماهير الأهلي لا ترضى إلا بالبطولات والنتائج المقنعة ، فالأهلي دائما يكون فريقا صاحب الفعل و ليس رد فعل، هم يريدون أن يروا الفريق مستحوذا ويضغط على الفرق في كافة المباريات".

وأكمل "جمهور الأهلي له ثقافة خاصة، لذلك النجاح يحتاج إلى مجهودات كبيرة".

وعن حلم تدريب منتخب تونس قال: "تلقيت عرضا رسميا لتدريب الفريق لكن إدارة كايزر تشيفز تمسكت بي، قيادة المنتخب شرفا لأي مدرب تونسي".

وتحدث عن تجربته مع كايز تشيفز قائلا: "اتفقت مع الإدارة أن النجاح يمر بمرحلتين، البناء ثم البطولات، بالفعل حصدنا الكأس بعد غياب أكثر من 10 أعوام، اليوم نقود فريقا جماهيريا يعشقه 20 مليون مشجع، فهنا كايزر تشفير هو فريق الشعب و جميع طلاب المدارس يعشقونه".

وواصل "نحن في صدارة الدوري لكن المنافسة صعبة، هدفنا أن نكون بين الكبار وننافس على الألقاب بقوة".

وعن فيستون ماييلي لاعب بيراميدز قال: "ماييلي مهاجم كبير، كنت بمثابة الأب بالنسبة له في يانج أفريكانز بعدما استقطبته من نادي فيتا كلوب، لديه الطموح والرغبة في اللعب في الدوري السعودي، وهو يستحق اللعب في دوريات كبرى".

وأنهى حديثه قائلا: "ريليبوهيلي موفوكينج لاعب أورلاندو بايرتس هو الأفضل في جنوب إفريقيا، أما في كايزر تشيفز لدينا شابالالا ومكارثي وهما مستقبل الفريق".