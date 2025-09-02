الرياضية: القادسية يشترط فسخ عقد أوتافيو مع النصر قبل ضمه

توصل مسؤولو نادي القادسية إلى اتفاق مشروط مع البرتغالي أوتافيو مونتيرو لاعب وسط النصر للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وتنتهي فترة الانتقالات الصيفية في السعودية يوم 10 سبتمبر الجاري.

وأوضح التقرير أن الاتفاق المشروط، يقضي بإنهاء أوتافيو كافة أموره المتعلِّقة مع النصر، والتوقيع للقادسية دون أن تدفع إدارة النادي أي مبالغَ للنصر.

وأضاف التقرير أن أحد الأندية البرازيلية يرغب في ضم اللاعب، لكنَّ الأمور المالية مع النصر ما زالت تقف حاجزًا.

وكان النصر استبعد البرتغالي أوتافيو، الذي تبقَّى في عقده عامٌ واحدٌ، من قائمة الفريق الرسمية في المسابقات السعودية، لأسباب فنية، يراها المدرب جورجي جيسوس.

ويُنتظر أن يتضح مصير الدولي البرتغالي خلال الأيام المقبلة، أي قبل نهاية السوق الصيفية في السعودية، 10 سبتمبر الجاري.

وخلال مسيرته مع النصر، خاض أوتافيو 84 مباراةً، سجل فيها 12 هدفًا، وقدَّم 16 تمريرةً حاسمةً.

يذكر أن أوتافيو انضمَّ إلى النصر قادمًا من بورتو، صيف 2023، في صفقة بلغت قيمتها نحو 60 مليون يورو.

ويتقاضى اللاعب إجمالي رواتب تبلغ 42 مليون يورو خلال ثلاثة مواسم، بواقع 13 مليون في الموسم الأول، و14 مليون في الثاني، و15 مليون في الأخير، إلى جانب امتيازات مالية أخرى.