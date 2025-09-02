رومانو يكشف موقف مارتينيز من الانتقال إلى الدوري التركي

الثلاثاء، 02 سبتمبر 2025 - 13:28

كتب : FilGoal

إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا

ظل إيميليانو مارتينيز حارس مرمى أستون فيلا طوال فترة الانتقالات الصيفية في موضع شك بين رحيله واستمراره رفقة ناديه.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المختص في الانتقالات عن موقف مارتينيز من الانتقال إلى الدوري التركي.

وانتهت فترة الانتقالات الصيفية في الدوريات الـ 5 الكبرى، بينما يستمر القيد في الدوري التركي حتى 12 سبمتبر المقبل.

وأوضح رومانو أن الحارس الأرجنتيني يرفض الانضمام إلى الدوري التركي بعدما رفض عرضا من جالاتاسراي.

وأفاد رومانو أن مارتينيز قرر الاستمرار رفقة ناديه.

صاحب الـ 32 عاما يملك عقدا يمتد حتى 2029 مع نادي أستون فيلا.

وكان مانشستر يونايتد قد دخل في مفاوضات مع إيميليانو مارتينيز.

لكن أعلن مانشستر يونايتد في وقت سابق صفقة ضم سيني لامنس حارس مرمى رويال أنتويرب البلجيكي.

وتلقى مارتينيز عرضا من الدوري السعودي في وقت سابق إلا أنه رفض الانتقال لأسباب رياضية حسب التقارير الإخبارية.

وشارك ماترينيز في 52 مباراة بقميص أستون فيلا الموسم الماضي.

وتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في 15 مباراة، بينما استقبل 61 هدفا.

إيميليانو مارتينيز أستون فيلا جالاتاسراي مانشستر يونايتد
