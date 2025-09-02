ذا أثليتك: بسبب إصابة وارتون.. استدعاء لوفتوس تشيك لمنتخب إنجلترا لأول مرة منذ 6 سنوات

كشف موقع ذا أثليتك عن استدعاء منتخب إنجلترا لروبن لوفتوس تشيك بمعسكر شهر سبتمبر الحالي.

وفقا للموقع فإن الاستدعاء جاء بعد إصابة آدم وارتون لاعب كريستال بالاس والذي كان ضمن القائمة.

لوفتوس تشيك لاعب ميلان صاحب الـ 29 عاما لم ينضم لقائمة منتخب إنجلترا منذ 6 سنوات.

وشارك تشيك لآخر مرة بقميص إنجلترا في مباراة ودية ضد أمريكا عام 2018.

ومنذ بداية الموسم الحالي لعب لوفتوس تشيك 3 مباريات بقميص ميلان وتمكن من تسجيل هدفا واحد.

وخلال مسيرته لعب لوفتوس تشيك 10 مباريات بقميص منتخب إنجلترا وصنع هدفين.

ويلعب منتخب إنجلترا خلال فترة التوقف الدولي المقبلة ضد أندورا وصربيا في تصفيات كأس العالم 2026.

ويحتل منتخب إنجلترا صدارة المجموعة في التصفيات برصيد 9 نقاط وبفارق 4 نقاط عن ألبانيا صاحبة المركز الثاني.

