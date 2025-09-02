القادسية يعلن ضم لاعب جلادباخ
الثلاثاء، 02 سبتمبر 2025 - 12:56
كتب : FilGoal
أعلن نادي القادسية السعودي ضم الألماني يوليان فايجل قادما من بوروسيا مونشنجلادباخ.
جوليان فيجل
النادي : القادسية
وانضم اللاعب للقادسية بعقد يمتد إلى صيف 2028.
وتفوق القادسية على الشباب نحو ضم فايجل.
وبرز اللاعب الألماني رفقة بوروسيا دورتموند تحت قيادة يورجن كلوب إذ توج ببطولة السوبر الألماني وكأس ألمانيا.
واستمر اللاعب البالغ من العمر 29 عاما مع دورتموند لمدة 5 مواسم.
وانتقل فايجل إلى بنفيكا مقابل 20 مليون يورو في شتاء 2020.
وأعير إلى مونشنجلادباخ قبل أن يضمه بشكل نهائي مقابل 7 ملايين يورو.
