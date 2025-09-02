يواصل التدعيمات.. نوتنجهام يضم باكوا من ستراسبورج

أعلن نادي نوتنجهام فورست التعاقد مع ديلان باكوا قادما من ستراسبورج.

ووقع اللاعب الفرنسي على عقد حتى 2030 رفقة النادي الإنجليزي.

وبحسب التقارير الإخبارية فإن نوتنجهام فورست أتم الصفقة مقابل 35 مليون يورو.

وشارك الجناح الأيمن مع ستراسبورج في 5 مباريات خلال الموسم الجاري وسجل هدفا وصنع 3 آخرين.

وخاض اللاعب الفرنسي إجمالا مع ستراسبورج في 71 مباراة وسجل 12 هدفا وصنع 21.

وكان ستراسبورج قد تعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 23 عاما في صيف 2023 مقابل 10 ملايين يورو من بوردو.

ووصل مصاريف نوتنجهام فورست خلال الانتقالات الصيفية إلى 236 مليون يورو.

وحقق نوتنجهام إيرادات من البيع وصلت إلى 124 مليون يورو.