كادينا سير: بلباو أتم التعاقد مع لابورت قبل غلق القيد.. وشرط واحد قبل الإعلان عن الصفقة

أتم أتلتيك بلباو اتفاقه مع النصر السعودي للتعاقد مع لاعبه إيمريك لابورت.

وكشفت إذاعة كادينا سير الإسبانية عن توصل أتلتيك بلباو لاتفاق وأتم التعاقد مع لابورت قبل غلق باب الانتقالات مساء أمس الإثنين.

وأشارت الإذاعة إلى أن يتبقى شرط وحيد للإعلان عن الصفقة وهو موافقة الاتحاد الإسباني لكرة القدم كونها صفقة من خارج الاتحاد الأوروبي وهو أمر لن يسبب أي مشكلة.

صاحب الـ 31 عاما سيوقع على عقد لمدة 3 سنوات برفقة بلباو.

وسبق للابورت اللعب بقميص بلباوة لمدة 6 مواسم منذ 2012 وحتى 2018.

وانضم لابورت للنصر في 2023 قادما من مانشستر سيتي.

وشارك المدافع الإسباني في 69 مباراة بقميص النصر وسجل 9 أهداف وصنع آخر.

وفتح تعاقد النصر مع مواطنه إنييجو مارتينيز الباب لرحيل لابورت إلى فريقه القديم من جديد.

ويشارك بلباو خلال الموسم الحالي في دوري أبطال أوروبا.

وأصبح لابورت ثالث صفقات بلباو خلال فترة الانتقالات بعد التعاقد مع روبيرت نافارو في صفقة انتقال حر والتعاقد مع خيسوس أريسو من أوساسونا.

