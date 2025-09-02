نوتنجهام يعلن استعارة زينتشنكو

الثلاثاء، 02 سبتمبر 2025 - 12:34

كتب : FilGoal

أولكسندر زينتشينكو - أرسنال

أعلن نادي نوتنجهام فورست استعارة أولكساندر زينتشنكو من أرسنال.

وكشف النادي أن مدة الإعارة موسم واحد.

وبحسب التقارير الإخبارية فإن عقد الإعارة لا يتضمن بند أحقية أو إلزامية الشراء.

أخبار متعلقة:
إعارة جديدة.. هامبورج يستعير فابيو فييرا من أرسنال بورتو يعلن استعارة كيفيور من أرسنال أرسنال يعلن ضم هينكابي جارديان: أرسنال أتم صفقة هينكابي من ليفركوزن

ولم يشارك اللاعب البالغ من العمر 28 عاما في أي مباراة مع أرسنال خلال الموسم الجاري.

بينما لعب مع أرسنال في الموسم الماضي 23 مباراة وسجل هدفا وصنع مثله.

وإجمالا خاض اللاعب الأوكراني 91 مباراة رفقة أرسنال تحت قيادة ميكيل أرتيتا وسجل 3 أهداف وصنع 5 آخرين.

ولم يتوج زينتشنكو بأي بطولة مع أرسنال.

وتعد هذه التجربة هي الثالثة له في الدوري الإنجليزي بعدما انضم إلى مانشستر سيتي قادما من أوفا الروسي مقابل مليوني يورو في صيف 2016.

ثم رحل إلى أرسنال في صيف 2022 مقابل 35 مليون يورو قبل أن ينتقل معارا إلى نوتنجهام فورست.

أولكساندر زينتشنكو أرسنال نوتنجهام فورست ميركاتو
نرشح لكم
الرياضية: القادسية يشترط فسخ عقد أوتافيو مع النصر قبل ضمه القادسية يعلن ضم لاعب جلادباخ يواصل التدعيمات.. نوتنجهام يضم باكوا من ستراسبورج كادينا سير: بلباو أتم التعاقد مع لابورت قبل غلق القيد.. وشرط واحد قبل الإعلان عن الصفقة دوناروما ينضم إلى مانشستر سيتي تجاوز الـ 100 مليون.. كومو يستعير دييجو كارلوس أثليتك: سيتي يمنح جوندوجان الإذن للانضمام إلى جالاتا سراي بيتيس يستعير أمرابط من فنربخشة
أخر الأخبار
خبر في الجول - الأهلي سيناقش الاعتماد على عبد القادر حتى نهاية عقده 16 دقيقة | الدوري المصري
ملخص اليوم الأخير من الميركاتو - ضربة إيزاك وإبرام انتقال جاكسون ونشاط يوفنتوس 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - الأهلي يغرم لاعبيه بعد الخسارة من بيراميدز 56 دقيقة | الدوري المصري
النابي لـ في الجول: تمنيت ضم زيزو من الزمالك.. وريبيرو احتاج للوقت ولكن ساعة | الدوري المصري
الرياضية: القادسية يشترط فسخ عقد أوتافيو مع النصر قبل ضمه ساعة | ميركاتو
تغريم قاهر مانشستر يونايتد بسبب دقيقة واحدة وعطل في الكمبيوتر ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – الأهلي يقرر تعيين نائب للمدير الرياضي ليقوم بأعمال مدير الكرة ساعة | الدوري المصري
استبعاد ثنائي مانشستر سيتي من معسكر إنجلترا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 3 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 4 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو
/articles/512595/نوتنجهام-يعلن-استعارة-زينتشنكو