نوتنجهام يعلن استعارة زينتشنكو

أعلن نادي نوتنجهام فورست استعارة أولكساندر زينتشنكو من أرسنال.

وكشف النادي أن مدة الإعارة موسم واحد.

وبحسب التقارير الإخبارية فإن عقد الإعارة لا يتضمن بند أحقية أو إلزامية الشراء.

ولم يشارك اللاعب البالغ من العمر 28 عاما في أي مباراة مع أرسنال خلال الموسم الجاري.

بينما لعب مع أرسنال في الموسم الماضي 23 مباراة وسجل هدفا وصنع مثله.

وإجمالا خاض اللاعب الأوكراني 91 مباراة رفقة أرسنال تحت قيادة ميكيل أرتيتا وسجل 3 أهداف وصنع 5 آخرين.

ولم يتوج زينتشنكو بأي بطولة مع أرسنال.

وتعد هذه التجربة هي الثالثة له في الدوري الإنجليزي بعدما انضم إلى مانشستر سيتي قادما من أوفا الروسي مقابل مليوني يورو في صيف 2016.

ثم رحل إلى أرسنال في صيف 2022 مقابل 35 مليون يورو قبل أن ينتقل معارا إلى نوتنجهام فورست.