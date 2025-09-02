مدير بايرن: المفاوضات مع تشيلسي كانت صعبة جدا.. وجاكسون أراد الانضمام لنا

نيكولاس جاكسون

عبر ماكس إيبرل عن صعوبة التفاوض مع تشيلسي للتعاقد مع نيكولاس جاكسون خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني في وقت سابق تعاقده مع نيكولاس جاكسون مهاجم تشيلسي.

وقال إيبرل لموقع ناديه: "المفاوضات مع تشيلسي كانت صعبة جدا، يجب أن نعترف بذلك، لكننا حققنا نتيجة جيدة للغاية ووجدنا اللاعب الذي كنا نبحث عنها".

وأضاف "حتى خلال الوضع الصعب، نيكولاس لم يشعر بالقلق أو الشك إطلاقا، قال ببساطة أريد أن أكون هنا واللعب لبايرن ميونيخ".

وأنهى حديثه قائلا: "كان ذلك مثيرا للإعجاب، لقد بذلنا كل ما في وسعنا خلف الكواليس لجعل ذلك ممكنا".

إصابة عرقلت الانتقال

تعرض ليام ديلاب مهاجم تشيلسي إلى إصابة أدت إلى إبلاغ بايرن ميونيخ بإيقاف الاتفاق لمغادرة اللاعب السنغال.

وتمسك جاكسون بالرحيل إلى بايرن ميونيخ بينما دخل تشيلسي في مفاوضات مع سندرلاند لقطع إعارة مارك جويو بعد حوالي شهر من انتقاله.

ولعب جاكسون مباراة واحدة أساسي مع تشيلسي في كأس العالم للأندية أمام لوس أنجلوس الأمريكي وخرج بعد 64 دقيقة..

كما شارك 4 دقائق أمام فلامنجو في دور المجموعات، ثم 30 دقيقة أمام فلومينينسي في الدور نصف النهائي.

وكان جاكسون لاعبا أساسيا الموسم الماضي بمشاركته في 30 مباراة بالدوري الإنجليزي وتسجيله 10 أهداف وصناعة 5، بالإضافة إلى مشاركته في 3 مباريات من دوري المؤتمر.

