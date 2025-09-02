دوناروما ينضم إلى مانشستر سيتي

الثلاثاء، 02 سبتمبر 2025 - 12:05

كتب : FilGoal

جانلويجي دوناروما - منتخب إيطاليا

أعلن نادي مانشستر سيتي يوم الثلاثاء ضم الإيطالي جيانلويجي دوناروما قادما من باريس سان جيرمان.

ويأتي ذلك بعد رحيل البرازيلي إيدرسون إلى فنربخشة التركي.

وأوضح سيتي عبر موقعه: "يسرّ مانشستر سيتي تأكيد تعاقده مع دوناروما من باريس سان جيرمان، بشرط الحصول على التصريح الدولي".

وقّع حارس المرمى الإيطالي، البالغ من العمر 26 عامًا، عقدًا لمدة 5 سنوات.

وانضم دوناروما إلى ثنائي حراسة المرمى في مانشستر سيتي جيمس ترافورد وستيفان أورتيجا.

وقال دوناروما في تصريحات لموقع ناديه الجديد: "إن التوقيع مع مانشستر سيتي لحظة مميزة في مسيرتي".

وأضاف "لقد انضممت إلى فريق زاخر بالمواهب العالمية، بقيادة أحد أعظم المدربين في تاريخ كرة القدم، بيب جوارديولا. إنه فريق يتمنى كل لاعب كرة قدم الانضمام إليه".

A video sequence showing a welcome message for Gianluigi Donnarumma to Manchester City. The first frame displays a close-up of a pink fabric with the Manchester City logo in the top right corner. The second frame features a man with a beard, wearing a white shirt, standing in front of a blue background with white geometric lines, saying

وتابع "لطالما أعجبني مانشستر سيتي لسنوات عديدة، لذا فإن اللعب له الآن شرف كبير وامتياز كبير".

وواصل "أتطلع بشوق للقاء زملائي الجدد، والجهاز الفني، والجماهير. سيكون اللعب في ملعب الاتحاد مميزًا جدًا بالنسبة لي".

وأتم "أنا متحمس جدًا للمستقبل، وأعدكم بأنني سأبذل قصارى جهدي لمساعدة النادي على تحقيق المزيد من النجاح".

ووافق باريس سان جيرمان على العرض المقدم من مانشستر سيتي لضم دوناروما، الذي أصبح خارج حسابات لويس إنريكي مدرب الفريق الباريسي.

فقد استبعده لويس إنريكي من القائمة المستدعاه لمواجهة توتنام في السوبر الأوروبي، كذلك غاب عن مواجهات باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

وأفادت التقارير أن رحيل دوناروما من باريس سان جيرمان جاء بعد تدهور العلاقات بينهما بسبب الخلاف بشأن تجديد العقد الذي ينتهي بنهاية الموسم الجديد.

وكان باريس سان جيرمان قد أعلن في وقت سابق التعاقد مع لوكاس شوفالييه حارس مرمى ليل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب التقارير الصحفية فإن باريس سان جيرمان سدد 40 مليون يورو من أجل ضم الحارس البالغ من العمر 23 عاما.

وحصد شوفالييه جائزة أفضل حارس في الدوري الفرنسي الموسم السابق.

جيانلويجي دوناروما باريس سان جيرمان مانشستر سيتي
