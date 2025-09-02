تجاوز الـ 100 مليون.. كومو يستعير دييجو كارلوس

الثلاثاء، 02 سبتمبر 2025 - 11:58

كتب : FilGoal

دييجو كارلوس

أعلن نادي كومو استعارة دييجو كارلوس قادما من فنربخشة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولم يكشف النادي عن وجود بند أحقية أو إلزامية الشراء في عقد اللاعب البرازيلي.

وتجاوز كومو صرف الـ 100 مليون يورو خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وصرف كومو 107 مليون يورو على تدعيم فريقه بينما حقق إيرادات من البيع وصلت إلى 13 مليون يورو.

وتعاقد كومو مع ألفارو موراتا وهينريكي مينكي ونيكولا كافلينا وستيفان بوش وفيليبي جاك ولوكا ماتزيتيلي وجاكوبو رامون وفان دير بريمبت وأليكس فالي وماكسيمو بيروني وجايدن أداي.

بالإضافة إلى مارتين باتورينا ونيكولاس كون وخيسوس رودريجيز.

ويقود الإسباني سيسك فابريجاس تدريب كومو وأنهى الدوري الإيطالي الموسم الماضي في المركز العاشر.

وفي الموسم الجاري لعب كومو مباراتين وفاز مرة وخسر في الأخرى.

وانتصر كومو على خصمه لاتسيو في افتتاح بطولة الدوري بهدفين مقابل لا شيء، قبل أن يسقط في ريناتو دالارا أمام بولونيا بهدف دون رد.

