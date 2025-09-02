أثليتك: سيتي يمنح جوندوجان الإذن للانضمام إلى جالاتا سراي

ذكرت شبكة ذا أثليتك أن مانشستر سيتي منح إلكاي جوندوجان الضوء الأخضر للخضوع للكشف الطبي مع جالاتا سراي.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب الألماني للكشف الطبي في إسطنبول يوم الثلاثاء.

ويعني ذلك إمكانية تسجيله في قائمة جالاتا سراي لدوري أبطال أوروبا قبل الموعد النهائي الليلة.

وإذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، فسيوقع إلكاي على عقد مع جالاتا سراي حتى صيف 2027.

وقدم جالاتا سراي عرضا لضم اللاعب الألماني ذو الأصول التركية مقابل 5 ملايين يورو كراتب سنوي وأصبح الاتفاق وشيكا، وفقا لتقارير تركية.

من جانبه لن يمانع مانشستر سيتي رحيل اللاعب خلال الفترة المقبلة.

ويمتد عقد جوندوجان مع مانشستر سيتي حتى نهاية الموسم الحالي.

وكان صاحب الـ 34 عاما قد انضم لمانشستر سيتي في بداية الموسم الماضي بعد موسم واحد قضاه في برشلونة.

وشارك اللاعب مع الفريق الموسم الماضي في 54 مباراة وتمكن من تسجيل 5 أهداف وصناعة 8 أهداف.

ولم يشارك جوندوجان في أي مباراة بقميص مانشستر سيتي منذ بداية الموسم الحالي.

وخسر مانشستر سيتي مباراتين من أول 3 جولات منذ بداية الموسم الحالي.