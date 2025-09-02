بيتيس يستعير أمرابط من فنربخشة

الثلاثاء، 02 سبتمبر 2025

أعلن ريال بيتيس تعاقده مع سفيان أمرابط نجم منتخب المغرب وفريق فنربخشة التركي.

وسيلعب النجم المغربي ضمن صفوف بيتيس لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وكان لاعب الوسط صاحب الـ 29 عاما قد انضم لفنربخشة قادما من مانشستر يونايتد في بداية الموسم الماضي قادما من فيورنتينا.

وشارك أمرابط في 41 مباراة خلال الموسم الماضي بقميص فنربخشة وخلالها سجل هدفين وصنع أربعة أهداف.

وبدأ أمرابط الموسم الحالي برفقة فنربخشة وشارك في 6 مباريات وسجل هدفا.

وسينضم أمرابط للمغربي الآخر في ريال بيتيس، عبد الصمد الزلزولي.

وحصل بيتس على 5 نقاط من أول 4 جولات بالدوري الإسباني خلال الموسم الحالي.

ويحتل الفريق حاليا المركز الثامن في جدول الترتيب.

وتعاقد بيتيس خلال فترة الانتقالات الصيفية مع كل من ألفارو فاييس وباو لوبيز وفالينتين جوميز وجونيور فيربو ونيلسون ديوسا ورودريجو ريكيلمي وأنتوني وبابلو جارسيا.

