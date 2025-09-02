بعد لعبه 9 دقائق.. كومو يعلن فسخ عقد ديلي ألي
الثلاثاء، 02 سبتمبر 2025 - 11:40
كتب : FilGoal
أعلن نادي كومو فسخ عقد ديلي ألي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأشار النادي إلى أن فسخ العقد جاء بالتراضي بين الطرفين.
وكان يتبقى موسم في عقد اللاعب الإنجليزي.
وكان كومو قد ضم ألي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية في صفقة انتقال حر.
ولعب ألي 9 دقائق فقط مع كومو خلال النصف موسم الذي قضاه مع الفريق أمام ميلان وحصل على بطاقة حمراء.
ويقود الإسباني سيسك فابريجاس تدريب كومو وأنهى الدوري الإيطالي الموسم الماضي في المركز العاشر.
وفي الموسم الجاري لعب كومو مباراتين وفاز مرة وخسر في الأخرى.
وانتصر كومو على خصمه لاتسيو في افتتاح بطولة الدوري بهدفين مقابل لا شيء، قبل أن يسقط في ريناتو دالارا أمام بولونيا بهدف دون رد.
