مارسيليا يعلن ضم مدافع المغرب

الثلاثاء، 02 سبتمبر 2025

نايف أكرد

أعلن نادي أولمبيك مارسيليا يوم الثلاثاء ضم المغربي نايف أكرد قادما من وست هام يونايتد.

وذلك بعدما اجتاز الكشف الطبي بنجاح مع مارسيليا في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية.

وانضم المدافع المغربي إلى النادي الفرنسي بعقد لمدة 5 سنوات.

وسيرتدي أكرد القميص رقم 21 مع مارسيليا.

ولم يعلن مارسيليا عن قيمة الصفقة، لكن تقارير أوضحت أنها تمت مقابل حوالي 17 مليون جنيه استرليني.

كان جراهام بوتر يرغب في الاحتفاظ به في وست هام ولكن الدولي المغربي فضل الانتقال إلى مارسيليا.

ويعود المدافع المخضرم إلى الدوري الفرنسي، بعد أن لعب سابقا مع ديجون وستاد رين، قبل أن ينتقل إلى وست هام في عام 2022.

أمضى أكرد الموسم الماضي معارًا إلى ريال سوسيداد.

في الوقت نفسه، أعلن مارسيليا ضم مات أوريلي قادما من برايتون.

وانضم أوريلي للفريق الفرنسي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

