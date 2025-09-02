غزل المحلة يعلن إصابة صنداي ويكشف مدة غيابه

الثلاثاء، 02 سبتمبر 2025 - 11:22

كتب : FilGoal

ويليامز صنداي - غزل المحلة

أعلن نادي غزل المحلة إصابة ويليامز صنداي لاعب الفريق.

ويليامز صنداي

النادي : غزل المحلة

غزل المحلة

وكشف النادي عن إصابة صنداي بقطع في الغضروف الهلالي الخارجي للركبة.

وقال خالد الجميزي طبيب الفريق للمركز الإعلامي للنادي: "الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب النيجيري أكدت إصابته بقطع في الغضروف الهلالي للركبة".

وأتم "سيخضع اللاعب لجراحة بالمنظار خلال الأيام المقبلة ثم سيخوض بعدها فترة علاج وتأهيل تمتد من 4 إلى 6 أسابيع".

وكان غزل المحلة قد تعاقد مع اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من نيجر تورنيدوس.

ويمتد عقد اللاعب لمدة 3 مواسم.

وكتب الحساب الرسمي لغزل المحلة عبر فيسبوك في إعلان الصفقة "تذكروا هذا الاسم جيدا".

وشارك صنداي في الموسم الماضي في 17 مباراة وسجل 4 أهداف دون الصناعة.

بينما لعب 5 مباريات رفقة المحلة في الموسم الجاري ولم يسجل أو يصنع.

صنداي غزل المحلة الدوري المصري
