غزل المحلة يعلن إصابة صنداي ويكشف مدة غيابه
الثلاثاء، 02 سبتمبر 2025 - 11:22
كتب : FilGoal
أعلن نادي غزل المحلة إصابة ويليامز صنداي لاعب الفريق.
ويليامز صنداي
النادي : غزل المحلة
وكشف النادي عن إصابة صنداي بقطع في الغضروف الهلالي الخارجي للركبة.
وقال خالد الجميزي طبيب الفريق للمركز الإعلامي للنادي: "الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب النيجيري أكدت إصابته بقطع في الغضروف الهلالي للركبة".
وأتم "سيخضع اللاعب لجراحة بالمنظار خلال الأيام المقبلة ثم سيخوض بعدها فترة علاج وتأهيل تمتد من 4 إلى 6 أسابيع".
وكان غزل المحلة قد تعاقد مع اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من نيجر تورنيدوس.
ويمتد عقد اللاعب لمدة 3 مواسم.
وكتب الحساب الرسمي لغزل المحلة عبر فيسبوك في إعلان الصفقة "تذكروا هذا الاسم جيدا".
وشارك صنداي في الموسم الماضي في 17 مباراة وسجل 4 أهداف دون الصناعة.
بينما لعب 5 مباريات رفقة المحلة في الموسم الجاري ولم يسجل أو يصنع.