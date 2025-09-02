مانشستر سيتي يعلن انتقال إيدرسون إلى فنربخشة

أعلن نادي مانشستر سيتي انتقال إيدرسون حارس مرمى الفريق إلى فنربخشة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتنتهي فترة الانتقالات في تركيا يوم 12 سبتمبر المقبل.

وأفاد فنربخشة أن حارس المرمى البرازيلي سيصل إلى أسطنبول للتوقيع على عقود انتقاله.

وأشار فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس في وقت سابق إلى أن مانشستر سيتي تلقى عرضا من فنربخشة لضم إيدرسون مقابل ما يقارب من 13 أو 14 مليون يورو.

ووافق مانشستر سيتي على العرض بعد موافقة اللاعب نفسه على الشروط الشخصية مع النادي التركي.

وبذلك يقترب جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان أكثر من مانشستر سيتي.

وكان البرازيلي الحارس الأول في النادي على مدار السنوات الـ8 الماضية، ويعتزم تمديد هذه الفترة إلى 9 سنوات.

وتعاقد مانشستر سيتي مع جيمس ترافورد من بيرنلي قبل أسبوعين، على أمل تولي المسؤولية عندما ينتهي عقد إيدرسون البالغ من العمر 31 عامًا الصيف المقبل.

وزادت هذه التكهنات من حالة عدم اليقين المحيطة بمانشستر سيتي مع بداية الموسم الجديد.