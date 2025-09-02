مختار السعيد.. مطاردة حلم أوروبا مستمرة بين جامعة برشلونة والسعودية

دبلومة في الطب الرياضي من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ودبلومة في الأحمال من جامعة برشلونة، بين خبرات مختار السعيد مدرب الأحمال المصري المتواجد حاليا في السعودية.

ويتولى السعيد منصب مخطط الأحمال في نادي الخالدي السعودي، بعقد يمتد حتى 2026.

بدأ مختار السعيد مسيرته بين ناشئي المصري وغزل بورسعيد في الفترة بين 2012 و2014، وفي موسم 2014-2015 خاض تجربته الأولى مع فريق أول، في نادي الشعراء بالدرجة الثالثة.

ترقى السعيد إلى الدرجة الثانية مع فريق الرباط والأنوار في موسم 2015-2016، ثم مع الجمارك في موسم 2016-2017.

ثم تولى أحمال فرق الناشئين في المصري لموسم 2017-2018، قبل العمل مع دمياط في موسم 2018-2019.

وعاد مدرب الأحمال للعمل في الدرجة الثالثة مع الجمارك في موسم 2019-2020، قبل أن يعود للدرجة الثانية مرة أخرى مع المريخ في 2019-2020 ثم مع بورفؤاد في 2020-2021، ثم ألو إيجيبت في 2021-2022.

وفي 2022 عمل السعيد بنادي بدية بدوري الدرجة الأولى العماني، في تجربته الأولى خارج البلاد، تحت قيادة حمادة الزامك لاعب المصري البورسعيدي السابق.

وفي 2023-2024، انتقل السعيد إلى السعودية مع نادي منيف، والآن يعمل مع الخالدي.

وروى السعيد القصة لـ FilGoal.com قائلا: "بدايتي أتت مع براعم النادي المصري تحت قيادة المدرب إبراهيم المصري. عملت مع العديد من المدربين الكبار مثل أبو طالب العيسوي والراحل أدهم السلحدار ومحمد عبد الرحمن ومحمد إسماعيل، وصولا إلى المدرب حمادة الزامك".

وأضاف "كل بداية موسم تكون صعبة للغاية، لأن الظروف تختلف من موسم لآخر، خصوصا إن لم يكن الفريق بحالة بدنية جيدة قبل أن تتسلمه. أحاول دائما أن أصل لأفضل نتيجة ممكنة في ظل الظروف القائمة".

واختتم "أطمح في الفترة المقبلة للتواجد مع فريق في أوروبا، ولذلك كانت جميع دراساتي من الخارج وآخرها دبلومة الأحمال من جامعة برشلونة".

وحصل مختار السعيد على دبلومة أحمال من جامعة برشلونة، حيث درس تطوير أداء اللاعبين أيضا، ودبلومة في الطب الرياضي من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إضافة إلى عدة دورات في التأهيل واللياقة والإصابات الرياضية بالولايات المتحدة الأمريكية.