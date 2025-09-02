أقال مورينيو وأتى.. فنربخشة يتعاقد مع أكتوركوجلو

أعلن فنربخشة التركي عن تعاقده مع كريم أكتوركوجلو جناح بنفيكا البرتغالي.

وكان أكتوركوجلو قد سجل هدف فوز بنفيكا على فنربخشة في ملحق دوري أبطال أوروبا.

هذه الخسارة تسببت في إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو من منصبه كمدير فني للفريق.

أكتوركوجلو كان ناشئ باشاكشهير منذ 2014، وتدرج حتى فريق تحت2 1 عاما، الذي رحل عنه في صفقة انتقال حر إلى كاراسابي في 2018.

وبعد عام واحد انتقل إلى إرزينكان سبور في صفقة انتقال حر أخرى.

ثم في سبتمبر التالي (2020)، انتقل إلى جالاتاسراي في صفقة انتقال حر.

ولعب أكتوركوجلو 4 سنوات مع الفريق التركي، حتى انتقل إلى بنفيكا مقابل 13 مليون يورو.

وبعد عام واحد، ها هو يعود إلى تركيا عبر بوابة الغريم فنربخشة.