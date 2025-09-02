أقال مورينيو وأتى.. فنربخشة يتعاقد مع أكتوركوجلو

الثلاثاء، 02 سبتمبر 2025 - 01:16

كتب : FilGoal

كريم أكتوركوجلو

أعلن فنربخشة التركي عن تعاقده مع كريم أكتوركوجلو جناح بنفيكا البرتغالي.

وكان أكتوركوجلو قد سجل هدف فوز بنفيكا على فنربخشة في ملحق دوري أبطال أوروبا.

هذه الخسارة تسببت في إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو من منصبه كمدير فني للفريق.

أكتوركوجلو كان ناشئ باشاكشهير منذ 2014، وتدرج حتى فريق تحت2 1 عاما، الذي رحل عنه في صفقة انتقال حر إلى كاراسابي في 2018.

وبعد عام واحد انتقل إلى إرزينكان سبور في صفقة انتقال حر أخرى.

ثم في سبتمبر التالي (2020)، انتقل إلى جالاتاسراي في صفقة انتقال حر.

ولعب أكتوركوجلو 4 سنوات مع الفريق التركي، حتى انتقل إلى بنفيكا مقابل 13 مليون يورو.

وبعد عام واحد، ها هو يعود إلى تركيا عبر بوابة الغريم فنربخشة.

كريم أكتوركوجلو الدوري التركي فنربخشة بنفيكا
نرشح لكم
الرحلة مستمرة.. فاردي إلى كريمونيسي إعارة جديدة.. نيلسون إلى برينتفورد مصير أونانا مجهول.. مانشستر يونايتد يتعاقد مع لامينس عاد إلى إسبانيا.. إشبيلية يضم أليكسيس سانشيز بعد حل أزمات التسجيل.. برشلونة يعلن إعارة فورت مارسيليا يستعير بافارد من إنتر حقق ما أراده.. ويسا ينتقل إلى نيوكاسل لا مزيد من الدراما.. جاكسون إلى بايرن ميونيخ
أخر الأخبار
مختار السعيد.. مطاردة حلم أوروبا مستمرة بين جامعة برشلونة والسعودية ساعة | الكرة المصرية
أقال مورينيو وأتى.. فنربخشة يتعاقد مع أكتوركوجلو ساعة | الكرة الأوروبية
الرحلة مستمرة.. فاردي إلى كريمونيسي ساعة | الكرة الأوروبية
إعارة جديدة.. نيلسون إلى برينتفورد ساعة | الكرة الأوروبية
الحضري: لا يوجد منتخب أول وثاني لمصر.. وننتظر دعم جمهور الإسماعيلية 2 ساعة | منتخب مصر
مصير أونانا مجهول.. مانشستر يونايتد يتعاقد مع لامينس 2 ساعة | ميركاتو
أحمد حسن: هدفنا أن يظهر منتخب مصر بصورة جيدة في كأس العرب وينافس على البطولة 2 ساعة | منتخب مصر
عاد إلى إسبانيا.. إشبيلية يضم أليكسيس سانشيز 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 3 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 4 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو
/articles/512582/أقال-مورينيو-وأتى-فنربخشة-يتعاقد-مع-أكتوركوجلو