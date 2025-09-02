أقال مورينيو وأتى.. فنربخشة يتعاقد مع أكتوركوجلو
الثلاثاء، 02 سبتمبر 2025 - 01:16
كتب : FilGoal
أعلن فنربخشة التركي عن تعاقده مع كريم أكتوركوجلو جناح بنفيكا البرتغالي.
محمد كريم أكتوركوجلو
النادي : فنربخشة
وكان أكتوركوجلو قد سجل هدف فوز بنفيكا على فنربخشة في ملحق دوري أبطال أوروبا.
هذه الخسارة تسببت في إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو من منصبه كمدير فني للفريق.
أكتوركوجلو كان ناشئ باشاكشهير منذ 2014، وتدرج حتى فريق تحت2 1 عاما، الذي رحل عنه في صفقة انتقال حر إلى كاراسابي في 2018.
وبعد عام واحد انتقل إلى إرزينكان سبور في صفقة انتقال حر أخرى.
ثم في سبتمبر التالي (2020)، انتقل إلى جالاتاسراي في صفقة انتقال حر.
ولعب أكتوركوجلو 4 سنوات مع الفريق التركي، حتى انتقل إلى بنفيكا مقابل 13 مليون يورو.
وبعد عام واحد، ها هو يعود إلى تركيا عبر بوابة الغريم فنربخشة.
نرشح لكم
الرحلة مستمرة.. فاردي إلى كريمونيسي إعارة جديدة.. نيلسون إلى برينتفورد مصير أونانا مجهول.. مانشستر يونايتد يتعاقد مع لامينس عاد إلى إسبانيا.. إشبيلية يضم أليكسيس سانشيز بعد حل أزمات التسجيل.. برشلونة يعلن إعارة فورت مارسيليا يستعير بافارد من إنتر حقق ما أراده.. ويسا ينتقل إلى نيوكاسل لا مزيد من الدراما.. جاكسون إلى بايرن ميونيخ