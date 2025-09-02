الحضري: لا يوجد منتخب أول وثاني لمصر.. وننتظر دعم جمهور الإسماعيلية

شدد عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر الثاني على أن الهدف من هذا الفريق هو خدمة مصر دون التفرقة بينه وبين المنتخب الأول.

وقال الحضري عبر قناة أون سبورت: "لا يوجد منتخب مصر أول وثاني، وهذا المنتخب تم تكوينه لخدمة منتخب مصر وتمثيل بلادنا في أعلى المستويات".

ويشارك منتخب مصر الثاني في كأس العرب والتي ستقام في قطر ديسمبر المقبل.

ويلعب منتخب مصر الثاني مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي الحالية ضد تونس بالإسماعيلية.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي (بيراميدز) – علي لطفي (زد) – محمود جاد (بيراميدز) – عصام ثروت (المصري)

خط الدفاع: محمود حمدي "الونش" (الزمالك) – أحمد سامي (بيراميدز) – محمود رزق (مودرن سبورت) – علي الفيل (مودرن سبورت) – مصطفى العش (الأهلي) – عمر جابر (الزمالك) – كريم فؤاد (الأهلي) – كريم حافظ (بيراميدز) – يحيى زكريا (غزل المحلة)

خط الوسط: محمد النني (الجزيرة الإماراتي) – أكرم توفيق (الشمال القطري) – عمرو السولية (سيراميكا كليوباترا) – أحمد عاطف "قطة" (بيراميدز) – عمر الساعي (المصري) – غنام محمد (مودرن سبورت) – محمد مجدي "أفشة" (الأهلي) – ميدو جابر (المصري)

خط الهجوم: مروان حمدي (بيراميدز) – ناصر منسي (الزمالك) – حسام حسن (مودرن سبورت) – حسين الشحات (الأهلي) – مصطفى سعد (زد) – محمود عبد الحفيظ "زلاكة" (بيراميدز)