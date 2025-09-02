أحمد حسن: هدفنا أن يظهر منتخب مصر بصورة جيدة في كأس العرب وينافس على البطولة

الثلاثاء، 02 سبتمبر 2025 - 00:46

كتب : FilGoal

أحمد حسن

شدد أحمد حسن مدير منتخب مصر الثاني على أن هدف الفراعنة هو المنافسة بقوة في كأس العرب المقامة في قطر من أجل الفوز باللقب.

وقال أحمد حسن عبر قناة أون سبورت: "سنشارك في بطولة مهمة باسم مصر وهي كأس العرب ومن المهم أن نظهر بصورة جيدة".

وأضاف "الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان اختار مجموعة على أعلى مستوى من الأسماء، وكل لاعب يظهر بشكل جيد في الدوري مرشح للانضمام للمنتخب معنا".

وأكمل "هدفنا المنافسة على لقب كأس العرب ونعمل بشكل جيد ونستعد بكل قوة ونتابع كل المباريات واللاعبين".

وأتم تصريحاته "نتمنى أن يكلل مجهود المنتخب بالنجاح".

ويشارك منتخب مصر الثاني في كأس العرب والتي ستقام في قطر ديسمبر المقبل.

ويلعب منتخب مصر الثاني مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي الحالية ضد تونس بالإسماعيلية.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي (بيراميدز) – علي لطفي (زد) – محمود جاد (بيراميدز) – عصام ثروت (المصري)

خط الدفاع: محمود حمدي "الونش" (الزمالك) – أحمد سامي (بيراميدز) – محمود رزق (مودرن سبورت) – علي الفيل (مودرن سبورت) – مصطفى العش (الأهلي) – عمر جابر (الزمالك) – كريم فؤاد (الأهلي) – كريم حافظ (بيراميدز) – يحيى زكريا (غزل المحلة)

خط الوسط: محمد النني (الجزيرة الإماراتي) – أكرم توفيق (الشمال القطري) – عمرو السولية (سيراميكا كليوباترا) – أحمد عاطف "قطة" (بيراميدز) – عمر الساعي (المصري) – غنام محمد (مودرن سبورت) – محمد مجدي "أفشة" (الأهلي) – ميدو جابر (المصري)

خط الهجوم: مروان حمدي (بيراميدز) – ناصر منسي (الزمالك) – حسام حسن (مودرن سبورت) – حسين الشحات (الأهلي) – مصطفى سعد (زد) – محمود عبد الحفيظ "زلاكة" (بيراميدز)

