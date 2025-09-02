عاد إلى إسبانيا.. إشبيلية يضم أليكسيس سانشيز

الثلاثاء، 02 سبتمبر 2025

أعلن نادي إشبيلية التعاقد مع أليكسيس سانشيز قادما من أودينيزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح النادي أن عقد سانشيز يمتد لمدة موسم واحد فقط.

وأبرم إشبيلية الصفقة دون مقابل لأودينيزي.

وانضم سانشيز لإشبيلية لتعويض رحيل دودي لوكيباكيو الذي انتقل إلى بنفيكا.

ويعود سانشيز للملاعب الإسبانية بعد 11 عاما على رحيله عن برشلونة.

وكان سانشيز قد انضم لأودينيزي في بداية الموسم الماضي قادما من إنتر.

وشارك سانشيز في 14 مباراة خلال الموسم الماضي ولم يتمكن من تسجيل أو صناعة أي هدف.

وتعاقد إشبيلية حتى الآن مع ألفون جونزاليس وجابرييل سوازو وسيزار أزبلكويتا وأوديسيس فلاكديموس.

وحقق إشبيلية الفوز في مباراة واحدة من أول 3 جولات بالدوري الإسباني.

ألكسيس سانشيز إشبيلية ميركاتو أودينيزي
